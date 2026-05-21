El Ajuntament de Palma acelera la transformación de la ciudad: innovación, sostenibilidad y cultura, ejes del proyecto

La transformación de las grandes ciudades ya no se mide únicamente por sus infraestructuras, sino por su capacidad para atraer talento, generar conocimiento y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. En este contexto, el proyecto impulsado por el alcalde de Palma de Mallorca, Jaime Martínez Llabrés, pretende situar a la ciudad en el listado de grandes urbes y territorios que lideran la revolución tecnológica y cultural del siglo XXI.

La hoja de ruta marcada por el Ajuntament de Palma desde el inicio de legislatura comienza a materializarse con el Palma Culture & Innovation Bay, un proyecto que pretende transformar el barrio de Nou Llevant, el frente marítimo y el puerto en un polo de atracción de talento, innovación, sostenibilidad y cultura en todas sus variantes.

Palma Culture & Innovation Bay, el gran motor del cambio

La iniciativa del equipo de gobierno implica a todo un conjunto de sectores económicos que representan la práctica totalidad del tejido productivo de Palma y de las Islas Baleares: innovación tecnológica e industrial, turismo planteado desde la óptica de la innovación, transición energética, apuesta por la eficiencia y energías renovables, industrias culturales, deporte, formación náutica e investigación en el contexto del medio marino.

El objetivo es convertir Palma en un espacio capaz de generar oportunidades vinculadas a la economía del conocimiento y atraer perfiles profesionales altamente cualificados. Una apuesta alineada con las dinámicas internacionales que están redefiniendo las grandes ciudades europeas.

Proyecto 'Palma Culture & Innovation Bay' del Ajuntament de Palma / Alberto Vera

Innovación y sostenibilidad

Entre las actuaciones previstas en el ámbito de la innovación destacan la creación de un Hub Digital especializado en industria audiovisual, un taller Fab-Lab para proyectos tecnológicos y creativos, un nuevo Recinto Ferial y una sede complementaria de la Universitat de les Illes Balears y la Residencia Talent, impulsada también por la propia Universitat y dirigida a investigadores. Asimismo, el proyecto contempla la modernización de servicios públicos esenciales, como las nuevas dependencias de la Policía Local y el Parc de Bombers. En paralelo, el Palau de Congressos de Palma reforzará su papel como centro de referencia internacional e infraestructura estratégica para congresos, eventos y encuentros profesionales.

En el marco de la sostenibilidad, destaca la creación del nuevo Parc Verd de Llevant, la construcción de tanques de tormentas y la renaturalización de espacios urbanos como el Parc Krekovic. Además, el consistorio también trabaja en la integración del Bosc Metropolità, la rehabilitación de los molinos d’en Garleta y Son Parera, la remodelación del Passeig Marítim y la instalación de varias infraestructuras fotovoltaicas por parte de la empresa municipal de Emaya. Todo ello, como estrategia destinada a aumentar las zonas verdes, mejorar la resiliencia climática y recuperar espacios para los ciudadanos.

Primeras unidades de autobuses eléctricos de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Palma / Alberto Vera

Recuperar la fachada marítima para la ciudad

Uno de los objetivos más importantes del proyecto es la municipalización de la fachada marítima de Palma, gracias a la adquisición del edificio Gesa y sus parcelas colindantes. Este espacio, que ya es propiedad de todos los palmesanos, será la sede del Palma Culture & Innovation Bay, un espacio de referencia para la ciudad.

Las iniciativas culturales se complementan con otras iniciativas como el Baluard del Príncep, Can Ribas, el Centro Cultural Krekovic o la futura Caixa de Música, que será sede de la Orquestra Simfònica de les Illes Balears, además del Parc de la Música.

Economía azul y movilidad sostenible

La transformación urbana también tiene en cuenta el mar y el posicionamiento de Palma en economía azul. El proyecto pretende desarrollar varias actuaciones vinculadas a la innovación náutica, la investigación oceanográfica y la formación especializada. Ejemplo de ello es la incorporación de nuevas tecnologías en el entorno de las playas para mejorar la gestión de la información que reciben los usuarios, así como el desarrollo de un Instituto Oceanográfico, la puesta en marcha de un centro de formación profesional náutico-pesquero, la creación de una escuela de vela y la disposición de espacios para el impulso de proyectos en materia de innovación náutica.

En la misma línea, la empresa Emaya está invirtiendo en la mejora de la gestión eficiente, sostenible y resiliente del Ciclo Urbano de Agua en Palma, a través del proyecto Digital Aigua. Este proyecto no solo beneficiará a la ciudad, sino que también impulsará la cooperación territorial con otros municipios de Mallorca. Para ello, se han establecido tres líneas de actuación: creación de una red de agua potable inteligente, creación de una red de saneamiento inteligente y creación de un modelo territorial sostenible.

En movilidad, el proyecto ECO/EMT plantea la electrificación progresiva de la flota de transporte público y la construcción de un nuevo y moderno Centro de Operaciones ECO/EMT. El objetivo es alcanzar una flota completamente eléctrica y de cero emisiones antes de 2030. A esta estrategia se suman la futura línea ferroviaria Palma-Llucmajor impulsada por el Govern, la ampliación de la red BiciPalma y la incorporación de vehículos eléctricos por parte de Emaya.

Vehículos eléctricos de la flota de Emaya, empresa pública / Ajuntament de Palma

Una visión de ciudad a largo plazo

Más allá de las actuaciones concretas, el proyecto liderado por Jaime Martínez Llabrés plantea una visión de ciudad construida sobre la colaboración entre instituciones, universidad, tejido empresarial y ciudadanía.

Palma busca consolidarse como un referente mediterráneo capaz de combinar competitividad económica, innovación tecnológica, identidad cultural y sostenibilidad urbana. Un modelo que pretende responder a los retos del futuro y situar a la capital balear como una ciudad referente a escala internacional en materia de transformación tecnológica y cultural.