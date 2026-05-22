Seísmo
Un terremoto de magnitud 4,8 se siente en distintos municipios de Gran Canaria
Testigos de municipios como Santa Brígida, Tejeda, Gáldar y Las Palmas de Gran Canaria confirman haber notado el movimiento sísmico en la mañana de este viernes
Bruno Betancor
El Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) ha informado de que se ha registrado a las 9.50 horas de este viernes un terremoto de magnitud 4,8 en la escala de Richter localizado al norte de la isla de Gran Canaria.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias ha recibido llamadas de vecinos para informar del movimiento sísmico desde Gáldar, Santa María de Guía, Agaete, Moya, Telde, Agüimes, Ingenio, Santa Brígida y Las Palmas de Gran Canaria.
INVOLCAN aclara que este espisodio "no tiene relación alguna con la sismicidad volcánica registrada en Tenerife".
El epicentro del movimiento sísmico se ha localizado en el mar, a 30 kilómetros de profundidad, según el IGN y a unos 61 kilómetros al norte de Las Palmas de Gran Canaria. El temblor se ha sentido en tres islas: Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura.
Tres terremotos durante la mañana
Además del episodio sísmico que ha tenido lugar cuando faltaban diez minutos para las diez de la mañana de este viernes, se han producido otros dos con posterioridad.
A las 10:24 horas se detectó otro terremoto de una magnitud de 2,2 en el Océano Atlántico, también al norte de Gran Canaria.
A las 10.43 horas de hoy ha habido otro terremoto al norte de Gran Canaria, según el IGN. El movimiento ha sido de 3,3 y a 30 kilómetros de profundidad en el mar.
En estos dos últimos casos no ha sido sentido por la población.
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