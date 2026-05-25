Unicaja impulsa más de 360 iniciativas sociales en 2025 y refuerza su compromiso con el bienestar de las personas.

La entidad financiera malagueña Unicaja ha intensificado en 2025 su compromiso con el bienestar social mediante el desarrollo de más de 360 iniciativas, dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas, fomentar la inclusión y generar oportunidades en los territorios donde opera, según se recoge en el Informe de Impacto Socioeconómico 2025 'Nuestra contribución a la sociedad'.

Según ha informado Unicaja este lunes, entre estas acciones destacan el programa de emprendimiento femenino, el fomento del deporte, el apoyo al mundo rural y acciones solidarias. Estas actuaciones forman parte de una "estrategia global" orientada a "situar a las personas en el centro de su actividad, combinando su función financiera con una clara vocación social y de servicio a la comunidad".

Además, Unicaja trabaja también con el objetivo de contribuir a mejorar la toma de decisiones económicas, reducir la vulnerabilidad financiera y fomentar la inclusión social. De hecho, la inclusión y la educación financiera son ejes clave de la acción social de Unicaja. Así, a través de iniciativas como el Proyecto Edufinet, promovido junto con la Fundación Unicaja, a lo largo de 2025, se han desarrollado 962 sesiones, adaptadas a cada segmento de la población, registrando más de 40.000 beneficiarios.

Asimismo, su contenido digital ha superado los 13 millones de visualizaciones, habiéndose difundido en más de 50 países y traducido a 50 idiomas. Por todo ello, la labor del Proyecto Edufinet ha recibido varios galardones. Unicaja mantiene una fuerte presencia en zonas rurales y áreas con mayores desafíos socioeconómicos, garantizando el acceso a servicios financieros y contribuyendo a la cohesión territorial.

De hecho, más de la mitad de sus iniciativas, como la atención financiera personalizada o programas de apoyo social, se concentran en zonas con menor renta per cápita. Al respecto, destacan datos como que el 58,20% de las agencias financieras y ventanillas desplazadas de la entidad se sitúan en áreas con desafíos económicos. El Plan Estratégico 2025-2027 aspira a consolidar a la entidad como un banco universal, cercano y abierto a todos, con capacidades para garantizar su liderazgo en los territorios de origen.

Inclusión finaciera: 945 oficinas físicas de Unicaja

Dentro de esta estrategia, y para colaborar en la inclusión financiera de la sociedad, Unicaja cuenta con una amplia red de 945 oficinas físicas y 498 agencias financieras y ventanillas desplazadas, de las que 163 y 439, respectivamente, están ubicadas en municipios de menos de 5.000 habitantes.

Además, la entidad promueve la inclusión mediante programas de igualdad, diversidad y formación continua, así como acciones específicas para reducir la brecha digital y facilitar el acceso a servicios financieros. El impulso al deporte y a hábitos de vida saludables constituye otra de las líneas de actuación destacadas. A través de patrocinios y programas sociales, Unicaja fomenta valores como el esfuerzo, la integración y el trabajo en equipo, contribuyendo al bienestar físico y emocional de la ciudadanía.

Una oficina de Unicaja. / L. O.

En conjunto, estas actuaciones reflejan, en el marco de su Plan Estratégico 2025-2027 y de su política de proximidad, un modelo de banca responsable, que combina rentabilidad con compromiso social, contribuyendo activamente al progreso, la cohesión y el bienestar de la sociedad.

Informe de impacto socioeconómico de 2025

"Unicaja cuenta con una vocación de servicio y compromiso con el desarrollo de las comunidades en las que actúa, consciente de que su actividad no solo tiene un valor económico, sino también social. Precisamente, el Informe de Impacto Socioeconómico 2025 cuantifica la influencia real de Unicaja en la economía española, a través de diferentes indicadores económicos y sociales, y mediante su compromiso con la sostenibilidad, la inclusión financiera y la educación económica. Por tanto, este documento evidencia cómo una entidad financiera puede ser motor de transformación, generadora de oportunidades y aliada del progreso social", señala la entidad