Los MIR anuncian una huelga indefinida desde septiembre: "No somos mano de obra barata"

La Asociación MIR España (AME) ha anunciado este martes su intención de promover una huelga indefinida de médicos residentes a partir de septiembre "si no hay avances reales y verificables" con el Ministerio de Sanidad. "Los MIR no podemos seguir sosteniendo el sistema a costa de nuestro agotamiento", indican en un comunicado que se lanza en plena fase final de adjudicación de plazas que finaliza este 27 de mayo. "No somos mano de obra barata. Somos médicos en formación. Somos parte esencial del sistema. Y sin nosotros, el sistema no se sostiene", indican los residentes.

"Durante años los médicos internos residentes hemos sostenido gran parte de la actividad asistencial bajo condiciones cada vez más difíciles: jornadas excesivas, sobrecarga, dependencia estructural de las guardias y pérdida progresiva de poder adquisitivo y calidad formativa", señala AME en un documento en el que realizan su exposición de motivos para ir al paro.

Medidas reales

"A pesar de meses de movilizaciones, concentraciones y jornadas de huelga, seguimos observando una ausencia de medidas reales y una falta de voluntad negociadora suficientes para abordar los problemas estructurales que afectan a nuestro colectivo", se queja AME.

La asociación da un margen de tres meses para que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas presenten una propuesta de negociación. AME advierte que solo se detendrá la movilización si se producen "avances reales" en las mesas de diálogo.

Las jornadas

"La realidad es evidente. En muchos hospitales, una parte fundamental de la actividad sanitaria depende de la voluntariedad, de la autoconcertación y de médicos que llegan a realizar semanalmente jornadas de 80 o incluso 90 horas. Ninguna empresa toleraría un modelo sostenido sobre este nivel de sobreesfuerzo permanente sin asumir responsabilidades directas. Sin embargo, en Sanidad se ha normalizado durante demasiado tiempo. No estamos hablando únicamente de condiciones laborales, estamos hablando de seguridad clínica o calidad asistencial", apuntan los residentes.

Entre las reivindicaciones que figuran en el documento aparecen una limitación efectiva de la jornada semanal; la implementación de un registro real y transparente del tiempo de trabajo para evitar los excesos horarios no computados; un plan para la reducción progresiva de las guardias y el fin de la dependencia de estas para alcanzar un salario digno. También, la homogeneización de las retribuciones entre las distintas comunidades autónomas para evitar agravios comparativos.

Además, piden la protección del tiempo dedicado a la formación dentro de la jornada ordinaria; garantizar una supervisión real por parte de adjuntos, especialmente en áreas críticas como los servicios de Urgencias; mejorar las condiciones de descanso, el respeto a las libranzas postguardia y facilitar la conciliación de la vida personal y laboral.

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En abril, AME exigía la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García, "por su responsabilidad política en el deterioro de la Formación Sanitaria Especializada, por la gestión del proceso MIR 2025/2026". La titular de Sanidad, por su lado, que se abordará la modificación del real decreto que regula la relación laboral especial de los residentes con el objetivo de actualizar sus condiciones a la realidad actual.