Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reactivado el incendio del hotel IbisLa UCO entra en la sede del PSOE en FerrazNovedades en el Málaga NostrumMultas en las playas de MálagaFalsos empadronamientos en MálagaSombra en barrios según la rentaLa mejor ensaladilla rusa de MálagaPlay off de ascenso del Málaga CF
instagramlinkedin

Ola de calor

Colegios a 35 grados: una niña de 4 años sufre un golpe de calor en una escuela de Bilbao

La menor fue atendida por los sanitarios de una ambulancia y se encuentra bien, pero el suceso ha reabierto el debate sobre la falta de climatización de los centros educativos

Plaza de Moyua, en el centro de Bilbao, este miércoles.

Plaza de Moyua, en el centro de Bilbao, este miércoles. / O. B.

Olga Pereda

El País Vasco suele ser un oasis térmico, pero esta vez no se ha librado de la ola de calor que azota a toda la península. Bilbao está sufriendo un clima abrasador e inusual en esta época del año, con temperaturas diurnas que sobrepasan los 35 grados y noches tropicales. Una vez más, los centros educativos -edificios públicos- son los primeros en padecer las consecuencias. Una niña de 4 años, alumna de una escuela pública de Bilbao, sufrió el martes un golpe de calor mientras estaba en clase. Fue atendida por los sanitarios de una ambulancia medicalizada y no fue necesario derivarla al hospital.

Las familias denuncian que no se trata de un caso excepcional. Esta semana, otro menor necesitó cuidados médicos en un hospital por el mismo motivo y días antes, un alumno sufrió un mareo por el calor. Más allá de algunos toldos, los centros vascos no están en absoluto preparados para las altas temperaturas. Las familias denuncian que, en muchas aulas, maestros y niños están dando clase a 35 grados. Algunos alumnos, echando manos de la imaginación, se dedican a pegar cartulinas en las ventanas a modo de cortinas para esquivar un poco el sol. En otros centros, los concertados, se ha permitido a los estudiantes que vayan con el uniforme deportivo, más ligero que el ordinario.

Todas las oficinas y edificios públicos tienen normativas específicas sobre las temperaturas. Concretamente, la legislación laboral (real decreto 486/1997) insta a "los locales donde se realizan trabajos sedentarios propios de oficinas o similares" a mantenerse entre los 17º y los 27º. Las familias y los docentes se preguntan por qué los centros educativos -que también son edificios públicos- están al margen de la ley.

Modificación de jornada

Según publica hoy el diario ‘El Correo’, la situación es tan extrema que la consejería de Educación ha permitido a dos centros de Bilbao tener jornada continua mientras se mantenga la de calor, que previsiblemente empezará a remitir el viernes. Con esta decisión, los niños y las niñas entrarán antes (a las 8.00, en lugar de las 9.00) y saldrán antes (a las 15.00 en lugar de las 16.30) manteniéndose el servicio de comedor.

Steilas, sindicato mayoritario entre los docentes de la red pública, denuncia que esta situación es “inaceptable” y exige al Gobierno vasco que asuma su responsabilidad y garantice una climatización adecuada de las aulas. Piden ventilación cruzada en los centros, adaptaciones de horario en caso necesario y que las direcciones dispongan de protocolos claros para hacer frente al mercurio.

Noticias relacionadas

De momento, la consejería de Educación se ha limitado a remitir a los colegios una serie de recomendaciones básicas, como priorizar el uso de las zonas más frescas y sombreadas y limitar la actividad física, especialmente en espacios cerrados. También aconseja el uso de áreas de sombra (en caso de que las haya) y la ingesta constante de agua. El departamento asegura que se están estudiando medidas para combatir las altas temperaturas, como la instalación de toldos, una medida que, en todo caso, ya estaría vigente el curso que viene. El acondicionamiento en algunos colegios es más complicado dado que son edificios históricos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un incendio arrasa el 'Le Grand Café' del centro de Málaga y obliga al desalojo total del Hotel Ibis
  2. La mejor ensaladilla rusa de Málaga de 2026 se come en un restaurante de Los Montes
  3. Las Urgencias del Hospital Regional de Málaga logran el nivel ‘Excelente’ de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía
  4. Confirmados los horarios del play off de ascenso a Primera División que el Málaga CF quiere disputar a partir de la próxima semana
  5. El chiringuito de Torremolinos a pie de playa que ofrece todo su pescaíto frito '100% sin gluten': 'La comida está riquísima, es abundante y a muy buenos precios
  6. El Colegio Limonar celebra la graduación de sus alumnos de 2º de Bachillerato
  7. Así fue el incendio en Le Grand Café y el Hotel Ibis de Málaga: 'Nos hemos encontrado con un incendio bastante complejo
  8. La Junta destina 17,5 millones a un nuevo plan de asfaltado de las carreteras de la provincia de Málaga

El Tribunal Supremo rechaza la pretensión de Baltasar Garzón de ser readmitido como juez

El Tribunal Supremo rechaza la pretensión de Baltasar Garzón de ser readmitido como juez

Vivienda, bomberos, movilidad y narcotráfico: los asuntos que centrarán el pleno del Ayuntamiento de Málaga de este jueves

Vivienda, bomberos, movilidad y narcotráfico: los asuntos que centrarán el pleno del Ayuntamiento de Málaga de este jueves

Así ha quedado Le Grand Cafe y el Hotel Ibis en Málaga tras el incendio que los ha arrasado

López Nieto, presidente de Unicaja: "Hemos llegado hasta aquí por nuestra culpa"

López Nieto, presidente de Unicaja: "Hemos llegado hasta aquí por nuestra culpa"

Acira 60% Mini Tri-Mode: un teclado mecánico sin cables que cabe casi en cualquier sitio

Acira 60% Mini Tri-Mode: un teclado mecánico sin cables que cabe casi en cualquier sitio

007 First Light: el joven Bond ofrece una de las adaptaciones más completas del agente secreto al medio interactivo

007 First Light: el joven Bond ofrece una de las adaptaciones más completas del agente secreto al medio interactivo

La ministra de Sanidad garantiza que el seguimiento de los casos de hantavirus es "exhaustivo"

La ministra de Sanidad garantiza que el seguimiento de los casos de hantavirus es "exhaustivo"
Tracking Pixel Contents