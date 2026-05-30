La broma del rey Felipe VI a Leonor sobre su futuro durante el cóctel institucional en Vigo: "Ya veremos"

Más allá de los carros de combate y los más de 3.700 militares participantes, todas las miradas estaban en ella. La princesa Leonor participó en Vigo en su primer Día de las Fuerzas Armadas. Aunque el estreno quedó deslucido por la cancelación del desfile aéreo y el problema durante el izado de la bandera, la heredera al trono acaparó los focos de la tribuna presidencial donde acompañó a los S.M. los Reyes, Felipe VI y doña Letizia.

Después de 70 minutos de acto protocolario en la Avenida de Samil, las celebraciones se trasladaron al edificio del Ayuntamiento de Vigo para el tradicional acto privado institucional. En la lonja del Concello tomó la palabra el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, quien ejerció de anfitrión ante una nutrida representación política, militar y social. No obstante, el momento más especial llegó con el brindis propuesto por el monarca.

Felipe VI tuvo unas palabras especiales para su hija, quien acudió en calidad de alférez alumna con cualidad añadida de cazadora paracaidista. Estos rangos aparecen en su unfirome como estudiante del tercer curso en el Ejército del Aire y del Espacio con el que recaló en Vigo. En él portaba una banda azul celeste, a juego con el vestido elegido por la Reina para la cita. El próximo año recibirá el despacho además como piloto.

Las mejores imágenes del acto central del Día de las Fuerzas Armadas en Vigo / Alba Villar

Repaso a su formación

El Rey apuntó a que la princesa de Asturias cierra así "un ciclo de formación que ha completado con mucho esfuerzo y brillantez" durante tres años en los que ha pasado por el Ejército de Tierra en Zaragoza, la Escuela Naval Militar de Marín o la travesía en el buque-escuela Juan Sebastián Elcano. "No soy yo el que lo tenga que decir, pero como padre también lo puedo decir", aseguró Felipe VI en medio de las risas de los presentes.

Sin embargo, el monarca redobló la exigencia sobre Leonor. "Y como mando supremo ya veremos", ironizó sobre el futuro desempeño de la heredera al frente de los ejércitos, arrancando la carcajada de los cientos de personas presentes. Don Felipe aseguró que le alegraba ver que su hija había "disfrutado" de este periodo en el Ejército del Aire y del Espacio y guardó unas palabras de agradecimiento y recuerdo hacia los presentes.

El brindis estuvo dedicado a los "miembros de las Fuerzas Armadas de la Guardia Civil, hombres y mujeres al servicio de España en tantos lugares del mundo", pero también a sus familias. "Hay que acordarse que tienen familias, que les echan de menos y les apoyan", recalcó en ese doble papel entre jefe de los ejércitos y padre de una integrante de los mismos. Por último, además de añadir al brindis a todos los civiles que les acompañaron durante estos actos, apuntó a "lo que más nos une, España". Acto seguido se brindó a la salud de todos.

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En este acto institucional estuvieron acompañados en la tribuna por la ministra de Defensa, Margarita Robles, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, así como numerosos mandos militares.