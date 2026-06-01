Albert Sáez suma el área de Relaciones Institucionales a su cargo de Director General de Contenidos de Prensa Ibérica

Prensa Ibérica ha decidido aumentar las responsabilidades de Albert Sáez en el grupo editorial, sumando el área de Relaciones Institucionales a la Dirección General de Contenidos que ya ocupaba y que, hasta ahora, simultaneaba con la dirección de EL PERIÓDICO, un diario a cuyo frente se pone desde este momento Gemma Martínez.

El nuevo encargo que ha recibido el veterano periodista se ha hecho público, precisamente, en el acto de relevo en la dirección de EL PERIÓDICO, publicación de la que ha llevado el timón los últimos seis años: ha sido en dicho acto donde el presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, ha desvelado que había elegido a Sáez para redoblar sus responsabilidades en el grupo, de forma que se encargará desde este momento de las áreas de Contenidos y de Relaciones Institucionales. La dirección de Relaciones Institucionales estuvo hasta el pasado mes de enero dirigida por el periodista Carmelo Calvo.

El primer encargo que Moll ha hecho a Sáez para esta nueva etapa es seguir impulsando el área de Contenidos con ambición y reorganizar el área de Relaciones Institucionales, reforzando la estructura en la que se apoya. Prensa Ibérica suma 27 cabeceras periodísticas en toda España y, según datos tanto de GFK en audiencia digital y de EGM en las ediciones de papel, ocupa el segundo lugar en audiencia entre los grupos informativos en España.

COMITÉ EDITORIAL DE EL PERIÓDICO

Sáez, asimismo, ha sido nombrado nuevo presidente del Comité Editorial de EL PERIÓDICO, cargo que ha ocupado desde el año 2019 Joan Tapia Nieto, quien seguirá formando parte de este órgano de apoyo a la dirección periodística del diario.

Durante este tiempo Tapia ha sido una pieza fundamental en el relanzamiento de la cabecera de la mano de la nueva empresa editorial con la que este experimentado periodista ha sido un nexo valiosísimo, aportando al proyecto su sensibilidad en ámbitos tan diversos como la economía, la política, pero también la vida cultural y cívica barcelonesa y la actualidad internacional.

Tapia seguirá publicando en la sección de opinión del diario. Siguen también en el comité editorial sus actuales miembros, Rafael Jorba, Andreu Claret, Anna Gener, Rosa Paz, Carme Poveda, Liliana Arroyo, Josep Cuní, Martí Saballs, Àlex Salmon, Joan Cañete y Astrid Barrio.

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También forman parte del comité la nueva directora de EL PERIÓDICO, Gemma Martínez, y los miembros de la dirección que ella designe en los próximos días. En los próximos meses se ampliarán los miembros de este organismo, especialmente para apoyar la expansión del diario más allá de Cataluña donde ya es líder en audiencia digital. Astrid Barrio tomará el relevo de Rafael Jorba como secretaria de este organismo.