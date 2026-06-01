El calor extremo presiona al sistema sanitario: se estima un coste médico de más de 17 millones de euros anuales en 2030

El calor extremo, uno de los peligros más estudiados del cambio climático, aumenta la presión sobre el sistema sanitario, con un incremento de hospitalizaciones cuyo coste médico directo se estima en más de 17 millones de euros anuales en 2030. Así lo ha expuesto Elisa Sainz de Murieta, profesora de la Universidad del País Vasco (EHU) e investigadora asociada del BC3 Basque Centre for Climate Change en la conferencia ‘Cambio climático y salud: una perspectiva socioeconómica’, del III Congreso Nacional One Health.

Organizado por la Plataforma One Health en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), el Congreso, en el encuentro se ha evidenciado que la edad, el estado de salud previo o la situación económica determinan la vulnerabilidad ante el cambio climático. "Las personas mayores, quienes padecen enfermedades crónicas, y los hogares con bajos ingresos tienen menor capacidad de protegerse y de recuperarse ante cualquier impacto climático sobre la salud", ha señalado la experta.

Población trabajadora

Por su parte, el impacto sobre la población trabajadora es también muy relevante: entre 1994 y 2013, más de 19.000 lesiones laborales anuales fueron atribuibles a temperaturas no óptimas, con una carga económica estimada de 320 millones de euros en dicho periodo.

A escala europea, los países del sur registran seis veces más fallecimientos por calor extremo que los del norte. España, junto con Italia, Grecia y otros países mediterráneos, está entre los más expuestos. Y dentro de España, el sur y las zonas mediterráneas concentran los mayores riesgos frente al calor extremo, tanto en términos de mortalidad y morbilidad por calor como de impacto sobre la población trabajadora, se ha especificado.

Diferencias socioeconómicas

Estas diferencias climáticas se solapan, además, con diferencias socioeconómicas: dentro de una misma comunidad o ciudad, las zonas con mayor proporción de población envejecida, mayor peso del sector primario o mayor prevalencia de pobreza energética, por ejemplo, presentan una vulnerabilidad añadida. La dimensión territorial y la social están, por tanto, íntimamente relacionadas en el análisis del riesgo climático sobre la salud, se ha explicado en el evento.

En este sentido, "el cambio climático actúa como amplificador de desigualdades preexistentes, lo que lo convierte en un factor ineludible a la hora de abordar la salud de una forma integral", apunta esta experta. Y las proyecciones son preocupantes.

Mortalidad atribuible

Según ha indicado Elisa Sainz de Murieta, en ausencia de adaptación, el impacto del calor sobre la salud se intensificará de forma "muy significativa" y la mortalidad atribuible al calor podría casi triplicarse y las pérdidas de productividad laboral podrían alcanzar un 2% del PIB español a finales de siglo.

Noticias relacionadas

Sin embargo, concluye la experta, "hay un mensaje importante: con medidas efectivas, la mortalidad atribuible al calor en la segunda mitad de siglo podría reducirse significativamente. De hecho, los estudios científicos muestran que los beneficios de llevar adelante políticas climáticas, tanto de mitigación (reducción de emisiones) como de adaptación (prepararnos para los impactos) son muy coste-efectivas, y muchas tienen además otros co-beneficios".