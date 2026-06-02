Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Empleo en mayo en MálagaAgresión sexual a niña en MarbellaExámenes de SelectividadMuere un motorista en MálagaRescatan a 300 perros y gatos en VélezJunta de CaminosIncendio en el hotel IbisSorteo de entradas Málaga CF
instagramlinkedin

ABUSO DE MENORES

Detenido por agredir sexualmente durante décadas a sus hermanas, hija y nieta en Cádiz

La Policía Nacional ha detenido al hombre tras la denuncia de su hija

Detenido por agredir sexualmente durante décadas a sus hermanas, hija y nieta en Algeciras

Detenido por agredir sexualmente durante décadas a sus hermanas, hija y nieta en Algeciras

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Cádiz

La Policía Nacional ha detenido en Algeciras (Cádiz) a un hombre acusado de agredir sexualmente durante décadas a las mujeres de su familia, entre ellas su hija, su nieta y hermanas, cuando eran menores de edad.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado este martes de que las agresiones sexuales, un “secreto familiar” durante décadas, según algunas de las víctimas, salieron a la luz el pasado 11 de mayo, cuando una mujer de 47 años acudió a dependencias de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM), acompañada de su hermano, para denunciar a su padre por agresiones sexuales sufridas cuando era menor de edad. Según manifestó ante la Policía, su madre habría tenido conocimiento de los hechos y presuntamente los habría encubierto.

A raíz de esta denuncia, los investigadores sospecharon que podría haber más víctimas en el entorno familiar del hombre, por lo que tomaron declaración a una de las nietas del denunciado, que contó a los agentes que había sido víctima de agresiones sexuales por parte de su abuelo cuando tenía 4 años.

Los agentes de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer de la Comisaría de Algeciras iniciaron diversas gestiones de investigación para localizar y entrevistar a las hermanas del hombre para comprobar si también habían sufrido hechos similares durante su infancia.

Dos de ellas confirmaron haber sido víctimas de agresiones sexuales continuadas cuando eran menores de edad. Las víctimas manifestaron que los hechos habían permanecido ocultos durante décadas, tratándose de un “secreto familiar” que nunca habían revelado. Sin embargo, tras conocer la situación sufrida por su sobrina, decidieron colaborar con la investigación y relatar las agresiones.

Noticias relacionadas

Tras las pesquisas policiales y el análisis de las declaraciones e indicios recabados, los agentes procedieron a la detención del presunto autor por dos delitos de agresión sexual, así como a la imputación de la madre de una de las víctimas como presunta autora de un delito de encubrimiento. El proceso judicial continuará pese a que algunos de los hechos pudieran haber prescrito.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Málaga se asfixia por el calor: la Aemet activa la alerta amarilla por terral y máximas de 38ºC
  2. Un hotel de cinco estrellas en Málaga lanza una oferta para residentes: cena, noche y desayuno por 250 euros
  3. Así será el play off de ascenso a Primera División: formato, fechas y horarios
  4. El supermercado Costco ya tiene fecha de apertura en el Málaga Nostum: marzo de 2027
  5. El Málaga CF pone a la venta las entradas para la primera eliminatoria del play off en La Rosaleda contra la UD Las Palmas
  6. Panaderos, maestras y agricultores: Estas son las seis esculturas de bronce que rendirán homenaje a antiguos oficios históricos en Alhaurín de la Torre
  7. El bar de Málaga a pie de playa que tiene tapas enormes por tres euros y cerveza a uno: 'Buen tapeo con vistas al mar
  8. Un jubilado malagueño de 71 años logra 34.000 firmas en Change.org contra el recorte de su pensión: 'Es tremendamente injusto

Detenido por agredir sexualmente durante décadas a sus hermanas, hija y nieta en Cádiz

Detenido por agredir sexualmente durante décadas a sus hermanas, hija y nieta en Cádiz

El nuevo puente colgante de 110 metros en el Caminito del Rey abrirá este 10 de junio: así es la estructura, la más larga de España en su rango

El nuevo puente colgante de 110 metros en el Caminito del Rey abrirá este 10 de junio: así es la estructura, la más larga de España en su rango

Play off de ascenso a Primera División: Así ha sido el cara a cara entre el Málaga CF y la UD Las Palmas esta temporada 2025-2026

Play off de ascenso a Primera División: Así ha sido el cara a cara entre el Málaga CF y la UD Las Palmas esta temporada 2025-2026

Málaga celebra las Jornadas Internacionales de Arqueología con visitas gratuitas: fechas, municipios y plazas disponibles

Málaga celebra las Jornadas Internacionales de Arqueología con visitas gratuitas: fechas, municipios y plazas disponibles

Directo | El ministro Arcadi España explica las entregas a cuenta a las autonomías tras el Consejo de MInistros

Directo | El ministro Arcadi España explica las entregas a cuenta a las autonomías tras el Consejo de MInistros
Tracking Pixel Contents