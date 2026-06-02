PLD Space da la campanada y ficha como consejera a la creadora de la red de satélites Astra

Fichaje de altura para PLD Space. El fabricante de cohetes acaba de incorporar a su consejo a Candace Johnson, una de las figuras más relevantes de la industria espacial de todos los tiempos, fundadora de la que hoy es la mayor operadora de redes de satélites del mundo -la luxemburguesa SES (Astra, Intelsat, Galaxy)- y actual socia y presidenta del consejo asesor del mayor fondo de capital riesgo especializado en este sector, Seraphim Space.

Una incorporación que contribuye a situar a la compañía creada por Raúl Torres y Raúl Verdú en el mapa internacional del negocio aeroespacial y que se suma a otros hitos recientes, como el cierre de una ronda de inversión liderada por la japonesa Mitsubishi de 180 millones de euros; la concesión de un crédito de 30 millones de euros por parte del Banco Europeo de Inversión (BEI); o la selección de la compañía dentro de los programas de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés), que puede proporcionarle hasta 169 millones adicionales.

El nombramiento de Johnson como consejera independiente, publicado este martes en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme), se produce cuando la compañía afronta una de sus pruebas más decisivas, el lanzamiento en el segundo semestre del año del Miura 5, el que será su primer cohete capaz de transportar carga comercial. Toda una prueba de fuego para una firma que aspira a convertirse en uno de los grandes operadores logísticos espaciales, en competencia directa con las agencias estatales y las grandes firmas norteamericanas, como Space X o Blue Origin, del fundador de Amazon, Jeff Bezos.

Escalada del negocio

El fichaje de Candace Johnson representa un paso decisivo en la escalada del negocio de la firma con sede en Elche, ya que existen muy pocas personas con el prestigio y los contactos que posee esta emprendedora e inversora en serie, a la que el interés por el espacio le viene de familia. De hecho, su padre trabajó en el lanzamiento de los primeros satélites del Gobierno estadounidense o en las misiones Apollo, y llegó a ser uno de los principales responsables de departamento de telecomunicaciones del Ejecutivo norteamericano, según recogía hace unos meses la publicación Startup Luxembourg, en el amplio reportaje que le dedicaba con motivo del reconocimiento que le concedió este pequeño país.

Una recreación del futuro Miura 5 de PLD Space. / PLD SPACE

Y no es para menos. En el año 1983 fue una de las impulsoras desde este ducado en el corazón de Europa -al que llegó al casarse con un luxemburgués- de la Société Européenne des Satellites (SES), una empresa privada, pese a su nombre, que vino a desafíar el monopolio que tenían los estados en este sector y que revolucionó las telecomunicaciones.

Gracias a redes de satélites como Astra o Intelsat, favoreció la creación de grandes conglomerados de televisión privadas, como Sky, Mediaset o Canal Plus, y democratizó las comunicaciones satelitales y el acceso a la televisión. Una compañía que hoy sigue siendo una de las mayores operadoras de redes de satélites del mundo, gracias a que también tuvo la visión de convertirla en global, para evitar que las firmas norteamericanas la absorbieran.

Iridium

Posteriormente, también fue clave en el desarrollo de Iridium, la firma que ha desarrollado uno de los sistemas de comunicaciones satelitales más fiables, que utilizan gobiernos e instituciones de todo el mundo. Fue la única, por ejemplo, que siguió dando servicio en el Sudeste asiático durante los días posteriores al tsunami de 2004.

En la actualidad también es presidenta del consejo asesor y socia de Seraphim Space, el mayor fondo de capital riesgo especializado en el sector espacial y con el que ya invierte en iniciativas que pretenden, entre otras cosas, la creación de centros de datos en la Luna o el desarrollo de energía solar basada en el espacio.

Primera mujer

Candace Johnson será la primera mujer en incorporarse al consejo de administración de PLD Space, que actualmente forman sus creadores, Raúl Torres y Raúl Verdú; su presidente, Ezequiel Sánchez; el vicepresidente, Luis Sánchez; y los consejeros Gener Romeu (Rotecna), Andrés Ubierna (CDTI) y Ronnie Michael Santi (Aciturri). Algo a lo que está habituada, ya que otra de sus líneas de trabajo ha sido potenciar la incorporación de la mujer al sector espacial, muy masculinizado.

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Estado actual de las obras del complejo que PLD construye dentro del puerto espacial de Kourou, en la Guayana Francesa. / T LEDUC

Sobre su prestigio y reconocimiento en el sector, basta señalar que pueden encontrarse referencias a ella en la prensa internacional denominándola la 'zarina del espacio' o 'Lady satélite'. Uno de sus últimos empeños es convertir Singapur en una superpotencia espacial, aunque puede que Elche se haya cruzado en su camino.