VISITA A CANARIAS
Pedro Sánchez acompañará al papa León XIV en su encuentro con migrantes en Canarias
El presidente del Gobierno recibirá previamente al pontífice en la base aérea de Gando antes del acto previsto en el muelle del puerto grancanario
Carlota Barcala
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañará al papa León XIV en el encuentro que mantendrá con personas migrantes, trabajadores y voluntarios que las atienden en el muelle del puerto de Arguineguín, en Gran Canaria.
El acto tendrá lugar el próximo jueves, 11 de junio, a partir de las 11:40 horas, dentro de la agenda prevista durante la visita del pontífice a Canarias.
En el encuentro también estarán presentes el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.
Previamente, a las 10:50 horas, el jefe del Ejecutivo recibirá al papa León XIV en la base aérea de Gando, en Gran Canaria. En ese recibimiento estará acompañado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
La visita a Arguineguín forma parte de la agenda del papa León XIV en Gran Canaria y tendrá como eje el encuentro con la realidad migratoria del Archipiélago, así como con las personas y entidades que trabajan en la atención y acogida de migrantes.
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