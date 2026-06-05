FUEGO
Un incendio en Huelva moviliza medios aéreos y terrestres con 1.000 hectáreas quemadas según el alcalde: "El viento no da tregua"
Se ha activado a las 10.20 horas la fase de emergencia, situación operativa 1, informa Antonio Sanz
R.M.
El Plan Infoca ha reincorporado medios aéreos al incendio forestal declarado este jueves en un paraje del termino municipal de Alosno (Huelva), que permanece activo después de toda la noche de trabajo sobre el terreno. Según ha informado el Plan Infoca, desde las 08:00 horas se están incorporando progresivamente un helicóptero semipesado y dos aviones de carga en tierra. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado de la activación la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan Infoca a las 10.20 horas. Por el momento no hay incidencia en la población.
Por tierra trabajan seis grupos de bomberos forestales, una Brigads de Incendios Forestales (BRICA), cinco técnicos de Operaciones, un técnico de extinción, un técnico de supervisión y un encargado. Todos ellos apoyados por siete autobombas, una nodriza y un búldocer, que también se sumara a las tareas de extinción. Se mantiene activada una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT), un repetidor móvil y la Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF).
El incendio se declaró a las 18.50 horas y se movilizaron hasta ocho medios aéreos: helicóptero pesado, uno semipesado y uno ligero, dos aviones de carga en tierra, dos anfibios ligeros y un avión de coordinación, que se retiraron al ocaso.
Por tierra, el dispositivo estuvo formado por seis grupos de bomberos forestales, tres Brigadas de Incendios Forestales (BRICA), cuatro técnicos de Operaciones, un técnico de Extinción y seis autobombas y una nodriza.
El alcalde de Alosno cifra en 1.000 hectáreas la superficie afectada
El alcalde de Alosno (Huelva), Francisco José Suero Toronjo, ha cifrado este viernes en 1.000 hectáreas la superficie afectada hasta las 3,00 horas de esta madrugada en el incendio declarado en el paraje Carril del Cementerio, en el término del municipio onubense.
En una entrevista en Canal Sur radio recogida por Europa Press, el primer edil ha reconocido que las fuertes rachas de viento están dificultando las tareas de extinción. "El viento no da tregua", se ha lamentado. El alcalde ha relatado que vecinos del pueblo están ayudando en las tareas a los servicios de extinción de incendios con sus propios tractores. En estos momentos, lo más preocupante es la cercanía del fuego a zonas con masa forestal, puntos calientes de los que el alcalde ha dicho que se está "pendiente".
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