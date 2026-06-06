Evitar el ataque de un dron, prioridad en la seguridad para la visita del Papa

Evitar un ataque por medio de un dron, ya sea contra el Papa o contra la multitud que le sigue en su visita a España, es uno de los objetivos prioritarios del amplio dispositivo de seguridad organizado por los ministerios de Interior y Defensa. El dron es la amenaza más nueva, de hecho, que se trata de neutralizar en los eventos que atraen multitudes.

La intensificación de la defensa antidrón en estas jornadas responde, explican fuentes policiales, no a una amenaza específica contra León XIV, sino a "una amenaza que se ha ido haciendo general sobre eventos con mucha gente, como espectáculos deportivos, conciertos o celebraciones religiosas, desde que proliferan los drones".

El papamóvil estrena en esta visita un refuerzo especial en el techo para evitar la acción de un dron o de algún objeto que quisiera alcanzar el vehículo desde arriba. Se trata de dar la máxima seguridad sin evitar la visibilidad del público y la entrada de luz para el Papa.

Un papamóvil con techo reforzado antidron, transportado por la Policía Nacional / CNP

Estos días se ha intensificado por parte del Ministerio del Interior la prohibición del vuelo particular de drones en amplias zonas del país, ya de por sí sometida a una política muy restrictiva. La Guardia Civil desplegaba en la mañana de este sábado unidades Pegaso de control e inhibición de drones en el entorno del aeropuerto madrileño Adolfo Suárez-Barajas.

Un agente de la Policía Nacional durante la presentación del dispositivo de Seguridad Aérea con motivo de la próxima visita apostólica del Papa León XIV, a 3 de junio de 2026, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press

La Policía Nacional no solo ha mirado bajo tierra con su Unidad de Subsuelo, previendo la colocación de explosivos u otras amenazas subterráneas. Está empleando drones, helicópteros y un avión de su Unidad Aérea. En Madrid, este sábado, sus drones son los únicos que transitan por el espacio aéreo de baja cota.

Vigilancia contra los drones en Barajas, este sábado, antes de la llegada del Papa a Madrid. / IGAT

En tierra, se mueven por Madrid agentes armados con gruesas y llamativas escopetas. No disparan munición de plomo o acero, sino ondas. Son los fusiles antidrón adquiridos en licitaciones de 2025 para renovar el arsenal de armas de inhibición.

Defensa militar

Por su parte, el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) ha reforzado el Mando Operativo Aéreo (MOA) para "proporcionar una cobertura robusta" a la visita del Papa, indican fuentes el Ejército del Aire y del Espacio.

Dron Pedrator del Ejército del Aire y del Espacio. / EMAD

Se trata, básicamente, no solo de la vigilancia habitual que durante 24 horas al día y siete días a la semana hacen las patrullas aéreas, también de activar e integrar el sistema militar de defensa anti drones con los de las Fuerzas de Seguridad del Estado en las zonas por donde pase el pontífice en su gira por Madrid, Catalunya y Canarias.

Para el flanco de seguridad que en el EMAD llaman "control táctico de los cielos", el Ejército del Aire ha activado tres grupos de vigilancia en las tres principales bases aéreas españolas: el Grupo Central de Mando y Control (GRUCEMAC), en la base de Torrejón; el Grupo Norte de Mando y Control (GRUNOMAC), en la base de Zaragoza; y el Grupo de Alerta y Control (GRUALERCON) en el aeródromo militar grancanario de Gando.

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Además, está alertado un grupo de especialistas del GRUMOCA, la unidad que se encarga de activar la respuesta aérea rápida. La vigilancia militar contra amenazas aéreas en la visita del Papa ha implicado la activación para este acontecimiento de uno de los cuatro drones Predator disponibles bajo mando del EMAD, para la detección desde muy arriba de amenazas en el suelo, señales de acciones hostiles y vuelos no autorizados a diversas altitudes.