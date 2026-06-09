León XIV bendice las ambulancias de sor Lucía Caram, que sale de Montjuïc hacia Ucrania: “La fe sin compromiso no es creíble”

Lo primero que el papa León XIV ha hecho al llegar al Estadi Olímpic este martes, antes de la vigilia celebrada en presencia de 40.000 personas, en el acto más multitudinario de su viaje a Barcelona, ha sido bendecir las ambulancias que la monja sor Lucía Caram ha reunido para llevar a Ucrania, en una iniciativa de la Fundación del Convento de Santa Clara de Manresa que constituye el 44º corredor humanitario de esta institución. Además de promotora de la comitiva, sor Lucía es una de las conductoras.

La bendición ha durado 15 minutos. Más tiempo del esperado, según explicaba horas después sor Lucía. A las 20.20, cuando el Papa iniciaba su intervención dentro del Estadi Olímpic, sor Lucía salía del recinto como copiloto de la primera de las ambulancias, la que abría la caravana. En total, son 31 vehículos, 19 de ellos ambulancias, el resto coches y una furgoneta.

Sor Lucía Caram saluda desde la primera ambulancia de la caravana, este martes al salir del Estadi Olímpic en dirección a Ucrania, después de que el Papa bendijera las ambulancias. / zowy voeten / PIM

En la frontera

Horas después, a las 22.20, sor Lucía estaba a punto de cruzar la frontera con Francia, todavía emocionada: “Ha sido una tarde impresionante, la proximidad del Papa nos ha llamado mucho la atención. Su capacidad para escucharnos, su agradecimiento por bendecir las ambulancias. Para nosotros ha sido la confirmación de que la fe tiene que traducirse en compromiso, si no, no es creíble. Estamos muy contentos”

La comitiva esperaba al Pontífice dentro del complejo del Estadi Lluís Companys, concentrada cerca en el exterior de la entrada 7 del recinto deportivo. León XIV les ha dado su bendición antes de que iniciaran un largo camino, cerca de 3.000 kilómetros, y así ha satisfecho así la petición que sor Lucía Caram formuló en febrero pasado, cuando recibió de parte del Papa una paquete con rosarios para que los repartiera en Ucrania.

Una respuesta en 24 horas

“Me llamaron de la Nunciatura para informarme de me enviaba un paquete”. Aprovechando la ocasión, escribió al secretario de León XIV para proponerle que durante su viaje a Barcelona este bendijera un nuevo corredor humanitario: “Antes de 24 horas me respondió que ya lo habían comunicado a la organización y que le dijésemos a Omella que lo organizara”.

Sor Lucía conocía muy bien al papa Francisco, y ha mantenido ya dos encuentros con el Pontífice actual. Ella, por cierto, predijo que Robert Prevost sería el elegido para suceder a Francisco.

.Sor Lucía saluda al Papa, este martes en el Estadi Olímpic. / El Periódico

Desde 2015

La monja empezó a acoger refugiados de Ucrania en 2015, antes de que empezara el conflicto militar a gran escala tras la invasión de Rusia, y cuando ya había una guerra “que Europa no reconocía”, subraya la religiosa. El 24 de febrero de 2022, Rusia invade Ucrania. El día 28, Sor Lucía Caram y un voluntario fueron a buscar a refugiados, familiares de otros que ya estaban en Cataluña. Finalmente, trajeron a seis personas desde Rumanía.

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Sor Lucía Caram ha hecho ya 44 viajes a Ucrania, 44 corredores humanitarios en el contexto de la labor de la fundación que arrojan un balance más que considerable: 4.000 personas han llegado a Cataluña como refugiadas y 210 ambulancias han sido enviadas a Ucrania para atender a heridos en la contienda. “Los heridos me pedían que enviáramos ambulancias “, explicó en mayo la religiosa a este diario.