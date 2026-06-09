Visita del pontífice
El Papa se reunió con Bad Bunny y su familia en el Santiago Bernabéu
León XIV mantuvo un encuentro privado con el músico puertorriqueño después del multitudinario acto en el estadio
EFE
El papa León XIV saludó al músico puertorriqueño Bad Bunny y a su familia al final del acto en el Santiago Bernabéu este lunes, ha informado el portavoz vaticano, Matteo Bruni, quien ha precisado que se trató de un encuentro privado, del que no hay ni vídeos ni fotos, por el momento.
El encuentro entre Benito Antonio Martínez Ocasio y el pontífice se produjo al final del acto que reunió a 80.000 personas de la comunidad diocesana de Madrid en el estadio donde se encontraba el cantante con su familia y otro grupo de personas.
En el vuelo desde Roma hacia Madrid, Robert Prevost había explicado el sábado que no sabía si podría conocerlo porque mientras el cantante tenía conciertos, él también actos.
Se refería a la coincidencia de la vigilia en la plaza de Lima y uno de los diez conciertos del puertorriqueño en el estadio Metropolitano, puntos entre los que dista una docena de kilómetros aproximadamente, y que reunieron a decenas de miles de personas.
Durante el vuelo también un periodista le preguntó que dirían los jóvenes si se les planteara la pregunta: "¿Quieres ir a ver a Bad Bunny o quieres ir a ver al Papa?". Y él afirmó: "Creo que muchos irían a ver a Bad Bunny, pero creo que también habrá algunos por aquí que hayan venido a ver al Papa. Y eso dice mucho, ya sabes".
Bad Bunny no se define como practicante, aunque ha explicado en algunas entrevistas que procede de una familia muy católica.
El cardenal y arzobispo de Madrid José Cobo ya había dejado abierta la posibilidad de un encuentro entre el Papa y el cantante al afirmar "las sorpresas son sorpresas", y habló de tender puentes entre personas de ámbitos muy distintos, sin descartar una reunión si ambas partes lo deseaban.
- El pueblo blanco de Málaga que celebra esta semana su Feria de San Antonio con actuaciones en directo, juegos populares y romería: horarios, fecha y toda la programación
- Este lunes se abre el plazo del sorteo de 91 viviendas protegidas de alquiler junto a la Universidad
- Horario y dónde ver por televisión el decisivo Málaga CF - UD Las Palmas por la final del play off de ascenso
- Nuevo centro ciudadano en Carretera de Cádiz: el Ayuntamiento de Málaga lo aprueba esta semana
- La playa de Málaga de arena oscura y poco oleaje que apenas nadie conoce a pesar de tener su propia 'Bandera Azul': está en el pueblo con mejor clima de Europa
- Investigan el apuñalamiento de un camarero de 19 años en el Centro de Málaga
- ¿Pudo estar aquí el anfiteatro nunca encontrado de la Málaga romana?
- Vuelve la Fiesta del Cine a Málaga con películas a 3,50 euros desde hoy