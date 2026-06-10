La calidad de los carbohidratos que consume la madre en el embarazo puede influir en el desarrollo cognitivo infantil

La calidad de los carbohidratos que consume la madre durante el embarazo podría tener "efectos relevantes" en el desarrollo cognitivo de sus hijos. Esta es la principal conclusión de dos estudios liderados desde la Universitat Rovira i Virgili (URV), que coinciden en señalar que una dieta con un índice glucémico (IG) y una carga glucémica (CG) elevados durante la gestación se asocia con peores resultados cognitivos y motores en los niños, desde los primeros meses de vida hasta la etapa preescolar.

Los alimentos con valores más bajos provocan aumentos más graduales de la glucosa, mientras que los valores más altos se asocian con subidas más rápidas

Cuando se habla de calidad de los carbohidratos se hace referencia, entre otros aspectos, a la rapidez con que estos elevan los niveles de glucosa en sangre después de ser ingeridos, explican desde la URV. Este efecto se mide mediante el índice glucémico y la carga glucémica: en general, los alimentos con valores más bajos provocan aumentos más graduales de la glucosa, mientras que los valores más altos se asocian con subidas más rápidas.

Por ejemplo, los alimentos poco procesados y ricos en fibra, como las frutas enteras, las verduras, las legumbres, los cereales integrales o los frutos secos, suelen tener un índice glucémico más bajo. Esta diferencia se expresa mediante el índice glucémico y la carga glucémica de la dieta.

Más de mil embarazadas

La investigación ha sido impulsada por Mònica Bulló, catedrática y directora del grupo de Nutrición y Salud Metabólica-NuMeH de la URV y del centro de investigación TecnATox; Victoria Arija, directora del grupo NUTRISAM de la URV, y Jordi Júlvez, director del grupo NeuroEpia del IRB CatSud.

El primero de los estudios analizó a 1.080 mujeres embarazadas y a sus hijos. La dieta de las participantes se evaluó mediante un cuestionario en el que indicaban con qué frecuencia consumían más de cien alimentos y bebidas. A partir de esta información se calcularon la ingesta de carbohidratos, el índice glucémico y la carga glucémica.

Posteriormente, se hizo un seguimiento del neurodesarrollo infantil entre los 8 y los 28 meses, teniendo en cuenta tanto variables clínicas como el nivel socioeconómico y educativo de las familias. Los resultados mostraron que un consumo materno más elevado de carbohidratos y unos valores más altos de IG y CG se asociaban con puntuaciones más bajas en el desarrollo del lenguaje y en las habilidades motoras durante los primeros años de vida.

Neurodesarrollo infantil

El segundo estudio, liderado por Victoria Arija, incluyó a 420 mujeres embarazadas y analizó la ingesta de carbohidratos durante el primer y el tercer trimestre de gestación. En este caso, el neurodesarrollo infantil se evaluó durante un periodo de cuatro años y se valoraron áreas como la velocidad de procesamiento, las habilidades no verbales, la precisión visomotora y el cociente intelectual en edad preescolar.

La coincidencia de los resultados en los dos estudios y en los dos grupos de mujeres embarazadas y sus hijos refuerza la importancia de tener en cuenta la calidad de los carbohidratos en la dieta materna, un aspecto que hasta ahora ha recibido poca atención en las recomendaciones nutricionales durante el embarazo, indican las investigadoras.

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Los datos también ponen de manifiesto la necesidad de que las guías clínicas incorporen no solo la cantidad, sino también la calidad de los carbohidratos, promoviendo alimentos con un índice y una carga glucémica más bajos con el objetivo de favorecer un desarrollo neurocognitivo óptimo desde las primeras etapas de la vida. Los estudios se han llevado a cabo en el marco de las cohortes Barcelona Life Study Cohort (BiSC) y ECLIPSES, y han contado con la colaboración de investigadores de ISGlobal.