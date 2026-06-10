El papa León XIV eleva el catalán a los pies de la Moreneta y agradece el espíritu de acogida en una jornada de fervor

"Estoy contento de poder estar a los pies de la Moreneta para encomendarle, lleno de confianza en su intercesión maternal, mi servicio petrino y la misión de la Iglesia en el mundo que clama pidiendo justicia y paz". Con estas primeras palabras en catalán, León XIV ha puesto de manifiesto en el discurso que ha pronunciado ya dentro de la abadía de Montserrat que tenía muy claro dónde acababa de poner los pies. Un santuario con el cual el pontífice mantiene una relación especial y que hoy lo ha visto por primera vez como papa, en un acto que ha combinado con gran equilibrio popularidad y solemnidad. León XIV ha correspondido en todo momento, como ha hecho a lo largo de la visita al Estado, a la devoción que le han transmitido constantemente. Desde el principio.

Llegada pletórica

Nada que ver con la entrada que tuvo el único papa que hasta ahora lo había precedido, la de Juan Pablo II hace 44 años. A pesar de las restricciones por las estrictas y extremadas medidas de seguridad que lo rodean, León XIV ha llegado este mediodía a Montserrat en olor de multitudes. Y en las plazas de acceso a la abadía se ha escenificado una bienvenida de acercamiento y confraternización con los peregrinos y fieles, que por millares (unos 8.000, en cifras redondas) se han congregado en este espacio frente a la fachada monástica, y que ya hacía horas que se ubicaban y esperaban para vivir este momento.

Muy lejos, en el tiempo y en la puesta en escena, quedaba aquel 7 de noviembre de 1982, cuando Juan Pablo II, el único precedente oficial de un pontífice en el monasterio, llegó y pasó —aunque entonces, como hoy, también lo esperaban miles de pacientes y sufridos fieles— casi invisibilizado por una cortina de agua que llevaba horas cayendo y por una niebla espesa que se levantó, y también por el hecho de que el trayecto en coche en medio de aquellas inclemencias y las curvas de acceso a Montserrat lo dejaron debilitado y obligó a reducir y reconducir lo que debía ser una gran misa en el exterior.

En esta ocasión ha ocurrido justo lo contrario. No había un gran acto programado con el Papa presente en el exterior. Pero una jornada finalmente radiante, un escenario único y unas ganas desbordantes de los peregrinos que han hecho el esfuerzo de estar allí para ver de muy cerca al pontífice durante unos instantes, han propiciado un recibimiento deslumbrante.

Igual que el final de etapa de una vuelta ciclista, el pontífice ha cruzado con un vehículo 'buggie' que rompía distancias (pero igualmente fuertemente escoltado) en medio de un mar de manos que querían recibir su apretón o saludo. Prácticamente a las 12 en punto ha aparecido sobre el peculiar vehículo, que lo ha llevado hasta debajo de las arcadas de la fachada del monasterio. Antes, sin embargo, el último tramo por la plaza de Santa Maria, de apenas una cincuentena de metros, ha supuesto un recorrido de 2 minutos y medio, ya que León XIV no ha querido escatimar en ningún momento la proximidad, estrechando levemente manos, recogiendo mensajes escritos y, como ya se ha hecho habitual en este viaje, bendiciendo a niños que le acercaban con los brazos en alto.

Todo este trayecto, y los instantes previos a su llegada, han estado acompañados por el repique de campanas de la abadía y, sobre todo, por los gritos constantes de los miles de fieles situados a ambos lados del trayecto, con consignas muy diversas: "Sí, sí, sí, el Papa ya está aquí", "Viva el Papa", "Papa León te queremos mucho", "Esta es la juventud del Papa" o "Viva la Moreneta". También en los instantes previos a la llegada del pontífice, buena parte de los peregrinos de la plaza ya ha cantado el Virolai. Todo ello respondido con fuertes aplausos.

Entrada en la basílica

Finalmente, León XIV se ha despedido por primera vez de los miles de fieles y peregrinos justo antes de atravesar las arcadas de la fachada del monasterio, donde ha bajado del vehículo y lo ha recibido el abad, Manel Gash. Todavía, sin embargo, ha tenido otro momento de fervor al atravesar el atrio, donde se le acercaban las manos de los más de 800 alumnos de escuelas cristianas que se habían convocado allí. Superado este pasillo, ha sido recibido por el prior del monasterio, Jordi Puigdevall, y el subprior y coordinador de la visita, Bernat Juliol. Ha sido el momento del ceremonial litúrgico de bienvenida a la abadía.

En primer lugar, ha besado la vera cruz. A continuación, se le ha dispuesto una pequeña pila con agua bendita para el lavado de manos, gesto de purificación, y a continuación ha procedido a hacer la aspersión de bendición, antes de atravesar la puerta del templo. Atravesando el pasillo central de la basílica, enfocado por decenas de teléfonos móviles que querían captar el momento, el trayecto hasta el altar todavía se ha prolongado durante dos minutos. Es el tiempo que ha dedicado a hacer un receso de oración en una de las capillas laterales, la del Santísimo. Finalmente, ha llegado al altar mayor, rodeado de los monjes de la comunidad benedictina y de los integrantes de la Escolania de Montserrat.

Bienvenida del abad

Después de una introducción por parte del obispo Xabier Gómez García, de la diócesis de Sant Feliu de Llobregat (de la cual forma parte el monasterio), se ha dado paso a la intervención del abad. Manel Gasch ha hecho referencia enseguida al motivo principal que ha llevado al Papa este día a la abadía, la conmemoración de sus mil años: "Vuestra visita nos confirma en la fe y nos confirma en el sentido de este santuario y monasterio milenario». Una presencia que ha calificado como «uno de los peregrinajes más importantes de nuestra historia".

Durante su intervención, Gasch ha puesto de relieve los principales valores que, según ha dicho, definen la experiencia montserratina: "Acoger es nuestra misión". Gasch ha reivindicado Montserrat como un espacio de reconciliación y construcción de la paz. Recordando unas palabras de sant Pau VI, ha expresado el deseo de que el monasterio continúe siendo "el lugar donde el hombre se recupera a sí mismo y ayuda a edificar un mundo en paz". En este contexto, ha agradecido al Papa "vuestro testimonio a favor de todo ser humano y la radicalidad de vuestra denuncia de la violencia, para conseguir un mundo sin guerras".

Acto seguido, se ha procedido a la parte más litúrgica, el rezo de un rosario que ha sido acompañado con devoción y sentimiento por los miles de fieles que lo seguían desde las plazas exteriores, uno de los momentos de máxima comunión de los congregados.

Primeras palabras

Ha sido después cuando el papa León XIV ha dirigido un primer y largo discurso, en el cual ha utilizado en gran parte el catalán y ha hecho numerosas referencias a los valores de Montserrat, a su devoción por la Moreneta e, incluso, a la huella de Sant Ignasi de Loiola.

Refiriéndose al monasterio, ha destacado que "los muros de este recinto podrían explicarnos las innumerables historias de devoción, agradecimiento y esperanza que han contemplado a lo largo de los siglos en torno a la Virgen de Montserrat y también han sido testimonios de la sangre derramada por amor a Jesucristo". Y añadía que "cuando mi predecesor, el Papa Francisco, en 2023 ofreció la rosa de oro a esta venerada imagen, nos invitaba a considerar cómo, durante cientos de años, los fieles, sin distinción, han pasado por este Santuario desgranando las cuentas del rosario, porque María, madre de Dios, es fundamental en la vida de todo cristiano".

Virolai multitudinario

Las palabras del Pontífice, que han sido recibidas con un larguísimo aplauso, han dado paso a uno de los momentos más populares y de mayor fervor de la liturgia montserratina: el canto de la Salve (para esta ocasión se ha escogido 'Ecos', del padre Joan Cererols) y un multitudinario Virolai, encabezado por la Escolania, seguido en las primeras estrofas por el Santo Padre con la letra escrita en un papel, y que ha resonado como nunca dentro y fuera de la basílica, por las miles de voces de los peregrinos congregados.

Mientras todavía resonaban las últimas estrofas, León XIV, acompañado del abad y del obispo de Sant Feliu, ha salvado las escaleras que llevan hacia el camarín para venerar la Moreneta, una de las imágenes icónicas que quedará para la posteridad, como también lo fue en la visita de Juan Pablo II.

Salida al balcón

Finalmente, ha sido a la una y cuarto de la tarde cuando el Papa ha aparecido en la balconada central de la fachada ante un aplauso desatado que se alzaba desde todas las plazas. Una imagen especialmente estética (el pontífice con los miles de feligreses delante) que tampoco se dio en la visita de hace 44 años. León XIV ha dado las gracias "por la bonita manifestación de fe", afirmando que "todos juntos somos una sola familia bajo el amparo de la Virgen de Montserrat". Ha destacado "la alegría, entusiasmo y profundo sentido de fe que estoy viviendo estos días en todas partes, lleno de fe y de amor". Ha dado las gracias a Cataluña "por haber recibido a tantas personas de otros países, que enseña a acoger". Y también "a la comunidad benedictina que preserva la fe hacia la Virgen". Finalmente, ha agradecido a los congregados "por recordar a todos que la fe da vida", y ha terminado con una bendición y los últimos saludos.

León XIV ha terminado esta visita histórica a Montserrat con el contacto más interno con la congregación benedictina, compartiendo la comida con los monjes de la comunidad y con los miembros de la Escolania.