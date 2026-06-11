Elegidos los 36 videojuegos finalistas que optarán a los segundos Premios Iris Games

Los Premios Iris Games ya tienen finalistas. La presidenta de la Academia de Televisión, María Casado, ha anunciado este jueves los 36 videojuegos que competirán en las distintas categorías de la segunda edición de estos galardones, cuya gala de entrega se celebrará el próximo 3 de julio en Málaga.

Los proyectos han sido seleccionados entre un total de 288 candidaturas, según ha informado la organización de los premios, impulsados por la Academia de Televisión y de las Ciencias y Artes del Audiovisual, el Polo Nacional de Contenidos Digitales de Málaga y la Agencia Digital de Andalucía.

Málaga gana peso en el mapa del videojuego

En la categoría de Mejor Videojuego PC/Consola competirán Crisol: Theater of Idols, de Vermila Studios, de Madrid; Manairons, de JanduSoft, de Barcelona; Ninja Gaiden: Ragebound, de The Game Kitchen, de Sevilla; y The Occultist, de Daloar Studios, de Valladolid.

Por su parte, el premio a Mejor Videojuego Móvil se disputará entre ABC Dragons, de Didactoons Games, de Madrid; Chomped Out, de Squirrel Punk, de Ciudad Real; House of Wardians, de Nakama Game Studio, de Madrid; e Is This Seat Taken?, de Poti Poti Studio, de Barcelona.

En Mejor Videojuego Narrativo, los nominados son Call of the Elder Gods, de Out of the Blue Games, de Madrid; Luto, de Broken Bird Games, de Las Palmas; Randal's Tuesday, de Nuclear Tales SL, de Alicante; y Stars in the Trash, de Valhalla Cats, de Murcia.

La categoría de Mejor Videojuego Accesible cuenta entre sus finalistas con Dusty Bones, de Digital Monster Collective, de Pontevedra; Lady Umbrella, de Zulo Interactive, de Madrid; Letters of longing, de Happy Break Bones, de Valencia; y Moventure, de Pixelatto, de Málaga.

También habrá presencia malagueña en Mejor Videojuego Tech/XR, donde optan al galardón Brain Rage at the Office, de Busy Eye Games, de Madrid; Escape from Mandrillia, de Germán Bandera, de Granada; Parkour Labs, de SoyKhaler, de Huelva; y Rock Invasion VR, de Master Crowd Games, de Málaga.

Andalucía, protagonista entre los finalistas

La categoría de Mejor Videojuego de Andalucía reúne a cuatro proyectos desarrollados en la comunidad: Astro Prospector, de Incrementalist, de Málaga; Exit: Echoes of Insanity, de Samurape Estudio, de Córdoba; FUR Squadron Phoenix, de Raptor Claw, de Sevilla; e Injection π23 Tabula Rasa, de Abramelin Games, también de Málaga.

En el apartado de Mejor Videojuego Internacional competirán Lost Ember: Rekindled Edition, de Mooneye Studios, de Alemania; Lost Twins 2, de Playdew, de Pakistán; The Last Case of John Morley, de Indigo Studios OÜ, de Estonia; y Titan Isles, de Psytec Games Ltd, de Reino Unido.

El premio a Mejor Videojuego Indie se decidirá entre Genokids, de Nukefist, de Valencia; Forgotten Fragments, de Binary Phoenix, de Barcelona; RogueGods, de Katarsi Games, de Sevilla; y Roombattle, de Dust Games, de Barcelona.

Por último, en Mejor Videojuego de Centros Formativos han resultado finalistas El Desgarro, de Mercedarias FP de Granada; Not My War, de 24-Pack Studios, desarrollado en U-tad, de Madrid; Renegade Jammer, de Team Kaulu, de la Universidad de A Coruña; y Tiris, de Cremaet Studios, de ESAT Valencia.

La gala de los Premios Iris Games volverá a situar a Málaga como uno de los puntos de referencia del sector del videojuego, con una edición que reunirá a estudios nacionales, proyectos internacionales y nuevas propuestas surgidas en centros formativos.