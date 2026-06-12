Colapso de cariño y emoción en la visita de León XIV: Santa Cruz arropa al papamóvil en una jornada histórica para la capital de Tenerife

"Estoy temblando de la emoción". Fueron las palabras de María Jesús Expósito, una de las miles de personas que se agolparon este viernes 12 de junio en las calles de Santa Cruz de Tenerife para recibir y saludar a León XIV durante su recorrido en el papamóvil por el centro de la ciudad, antes de oficiar la eucaristía en el Puerto chicharrero. Y es que una marea de fervor, emoción, aplausos y llantos colapsó la capital tinerfeña, en un día calificado como histórico por la primera visita de un papa a Canarias.

Desde las siete de la mañana, el tráfico desapareció desde en el centro de Santa Cruz. El cotidiano ruido que diariamente provocan los coches en la ciudad fue sustituido por el bullicio de los fieles, curiosos y noveleros que desde bien temprano fueron colocando sus sillas o sentándose en las aceras para conseguir un lugar privilegiado desde el que ver y saludar al papa.

Un auténtico río humano de aplausos y entusiasmo acompañó al papamóvil desde que hizo su aparición en el colegio de La Salle. Los asistentes soltaron sus abanicos para captar con sus móviles las históricas imágenes. León XIV fue saludando con su mano a los presentes y ofreciéndoles una cordial sonrisa. Mientras muchos de los congregados lo recibían con vítores y al grito de "papa León, te queremos un montón".

Miles de personas invaden las calles de la capital chicharrera para recibir al papa

"Es que es tan simpático y buena gente", comentaba María Jesús Expósito. A esta vecina de La Orotava le costaba creer que tuviese al papa tan cerca. Indicó que había valido la pena haberse levantado tan temprano, "a las cuatro de la mañana", para llegar en guagua a Santa Cruz.

Y es que había conseguido un sitio frente al Ayuntamiento de Santa Cruz, donde León XIV hizo una parada para ser recibido por el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, quien le entregó diferentes obsequios representativos de la ciudad, entre ellos, una réplica de la Cruz fundacional, que se encuentra en la iglesia de la Concepción

El papa León XIV visita La Salle y la calle Méndez Núñez / ED

También en esta zona privilegiada desde la que ver al papa se encontraba Iván Mena, vecino de Güímar, a quien también le costaba mantener la emoción. "No solo se trata de saludarle sino también de escuchar lo que dice y cumplirlo", comentó Mena.

En el mismo sentido se manifestó Flor María Góngora, una vecina de Santa Cruz que llegó de Cuba desde hace 12 años. "Ojalá se cumpla lo que dice nuestro papá, porque los inmigrantes somos personas y, además, hemos ayudado a construir este país. Que viva el papa y que todos escuchemos y cumplamos sus palabras", aseveró.

Noticias relacionadas

Y tras el paso del papamóvil por las principales calles del centro de Santa Cruz, la capital fue recuperando la normalidad, aunque todavía con la resaca de haber formado parte de un acontecimiento histórico.