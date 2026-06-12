La visita del Papa a España, en directo | León XIV, preparado para la última jornada de su viaje en Tenerife

El Rey Felipe VI presidirá este viernes la ceremonia de despedida del viaje oficial del papa León XIV a España, que le ha llevado a visitar Madrid, Barcelona y Gran Canaria a lo largo de esta semana.

La despedida tendrá lugar a las 14.30 horas (15.30 hora peninsular) en el Aeropuerto de Tenerife Norte-Los Rodeos, donde también estarán presentes el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

Una vez terminado el acto, el Papa León XIV partirá en avión desde el aeropuerto internacional de Tenerife hacia Roma, poniendo fin a su viaje apostólico.

Siga aquí la última hora de los actos del papa León XIV en España.

Los agustinos de Tenerife, expectantes ante la llegada de León XIV: "Este Papa está deslumbrando al mundo" La única comunidad agustina de Canarias --orden a la que pertenece el Papa León XIV-- conformada por cuatro religiosos y radicada en Puerto de la Cruz aguarda con expectación la visita de Robert Prevost a Tenerife prevista para el próximo viernes. "Este Papa está deslumbrando al mundo", apostilla a Europa Press su prior, Ángel Andrés Blanco, que rememora que coincidió con él en algunas actividades en Roma, Palencia y Valladolid y que en 2003 llegó a visitar la ciudad turística e hizo noche en una de las viviendas de la comunidad cuando ejercía el cargo de prior general de los agustinos a nivel mundial. Ángel Andrés señala que ya estuvo en la recepción que dispensó a miembros de la orden en Madrid y no duda en tildar de "increíble" las jornadas que se celebraron en la capital.

Felipe VI despedirá al Papa en el aeropuerto de Tenerife El rey Felipe VI acudirá este viernes a la ceremonia de despedida del Papa en el aeropuerto de Tenerife tras su viaje pastoral a España en el que ha visitado Madrid, Barcelona y las Islas Canarias. Será el jefe del Estado y no la reina Sofía como estaba previsto inicialmente quien estará presente hoy en el acto que en torno a las 14.30 horas tendrá lugar en el aeropuerto internacional de Los Rodeos para decir adiós al Pontífice. La Familia Real ha participado en los principales actos de la visita del papa León XIV en España, entre ellos, la multitudinaria misa que el Pontífice presidió en la madrileña plaza de Cibeles.

Tres cayucos presidirán junto al Papa la misa de despedida en el Puerto de Tenerife Tres cayucos estarán fondeados o junto al altar en el que el Papa León XIV presidirá la Misa en la dársena del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, este viernes 12 de junio, eucaristía con la que el Pontífice pondrá fin a su viaje a España. "Estamos gestionando, seguramente ya mañana, si no es posible fondeados, pero esperemos que sí, en torno al altar y a esa presencia, fondeados es la idea, que estén tres cayucos, que sean tres cayucos de los que han llegado a Canarias, que sean una presencia significativa y silenciosa de esta realidad", ha explicado el coordinador del Comité local de Tenerife, Antonio Pérez, durante su intervención por videoconferencia en una rueda de prensa en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE). Según ha precisado, cuando se optó por la dársena de Santa Cruz para celebrar la misa, "se pensaba en esta idea, que estuviera el mar, el océano Atlántico de fondo".

Así será la última misa del Papa en España Durante los momentos previos a la Eucaristía, que arrancará a las 12.15 horas y contará con el Cristo de La Laguna y la Virgen de Candelaria, se proyectará un vídeo con imágenes de celebraciones, encuentros y acontecimientos significativos de las diferentes islas que conforman la diócesis, acompañado por diversos mensajes del obispo. Asimismo, la espera estará amenizada por diversas actuaciones musicales. Sobre el escenario participarán Guan Magec, Los Sabandeños y Chago Melián, quienes ofrecerán un repertorio especialmente preparado para esta ocasión. Una vez cerradas las puertas del recinto, dará comienzo una animación en directo destinada a preparar a los asistentes para la llegada del Santo Padre. De esta forma, se interpretará el himno dedicado al Papa, con la participación de un coro constituido especialmente para esta celebración, integrado por diversas formaciones corales, junto a varios solistas, el organista Juan Luis Bardón y la Banda Insular de la Federación Tinerfeña de Bandas de Música.

León XIV finaliza en Tenerife su viaje a España con dos encuentros con migrantes y una misa para 30.000 personas El Papa León XIV culmina este viernes en Tenerife su visita a España, que le ha llevado a Madrid, Barcelona y Gran Canaria donde en su visita al muelle de Arguineguín ha defendido que "la dignidad no tiene pasaporte" para reunirse después con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes de pastoral de las islas en la Catedral de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria, y presidir luego una misa multitudinaria en el Estadio de Gran Canaria. Con las clases suspendidas y la recomendación de impulsar el teletrabajo para favorecer la movilidad, el Papa llegará al aeropuerto de Tenerife Norte en torno a las 09.10 horas donde será recibido por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz. Desde ahí se trasladará hasta el centro de migrantes de Las Raíces, en el municipio de La Laguna, donde se reunirá con usuarios para escuchar su experiencia migratoria en unas instalaciones que cuentan actualmente con medio millar de personas y que en los momentos más duros de la 'ruta atlántica' llegó a albergar hasta 1.600.

El drama y la esperanza se dan de la mano en la visita histórica del papa León XIV al muelle de Arguineguín Un sueño nunca soñado que se cumplió. Así lo vivieron este jueves las personas que tuvieron la oportunidad de hablar directamente al papa León XIV en el muelle de Arguineguín, durante su visita histórica a Canarias, y contarle sus experiencias como migrantes o voluntarios. Más allá de las vicisitudes y las alegrías detrás de cada historia, las palabras que pronunciaron llevaban un mensaje de esperanza en un mundo más justo en el que todas las personas sean vistas como hojas de un mismo árbol. Leer más

El Rey despide mañana al Papa junto a Torres, Saiz y Clavijo en Tenerife El Rey Felipe VI presidirá este viernes la ceremonia de despedida del viaje oficial del Papa León XIV a España, que le ha llevado a visitar Madrid, Barcelona y Gran Canaria a lo largo de esta semana. La despedida tendrá lugar a las 14.30 horas (15.30 hora peninsular) en el Aeropuerto de Tenerife Norte-Los Rodeos, donde también estarán presentes el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Una vez terminado el acto, el Papa León XIV partirá en avión desde el aeropuerto internacional de Tenerife hacia Roma, poniendo fin a su viaje apostólico.

Tres cayucos presidirán junto al Papa la misa de despedida en el Puerto de Tenerife Tres cayucos estarán fondeados o junto al altar en el que el Papa León XIV presidirá la Misa en la dársena del Puerto de Santa Cruz de Tenerife este viernes 12 de junio, eucaristía con la que el Pontífice pondrá fin a su viaje a España, como avanzó el coordinador del Comité local de Tenerife, Antonio Pérez, en rueda de prensa por los preparativos ante la visita. Según precisó, cuando se optó por la dársena de Santa Cruz para celebrar la misa, "se pensaba en esta idea, que estuviera el mar, el océano Atlántico de fondo". "Es la idea, que estén tres cayucos, que sean tres cayucos de los que han llegado a Canarias, que sean una presencia significativa y silenciosa de esta realidad", añadió. Además, contará con unos ornamentos litúrgicos creados expresamente para esta ocasión y que permanecerán en la Diócesis Nivariense como recuerdo de esta visita histórica.

El Papa lanza en su visita a Canarias una amonestación a la insolidaridad migratoria europea desde el muelle de Arguineguín Nervios, emoción, alguna lágrima y muchísima alegría. El contador que se inició hace ya cinco meses llegó a cero. Canarias vivió hoy un día histórico con la visita del papa León XIV a Gran Canaria. El 11 de junio de 2026 ya es una fecha marcada en el calendario. Una cita que se completa mañana en Tenerife con la última parada del viaje del santo padre a España y cumple así con el sueño de su antecesor, el papa Francisco, que en múltiples ocasiones expresó su deseo de visitar el Archipiélago para visibilizar la crisis migratoria en las Islas Canarias. León XIV recogió ese testigo desde que ocupó el puesto en mayo del año pasado y lo materializó hoy en una jornada que estuvo cargada de emoción y marcada por un mensaje de esperanza y defensa de la humanidad y la dignidad. Pero también lleno de crítica hacia las instituciones europeas que han dado la espalda al fenómeno. Leer más