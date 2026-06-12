León XIV pone deberes a los políticos crispados y a la Iglesia tibia con los abusos

M.A. RODRÍGUEZ - V. RODRÍGUEZ | Madrid

De verse con Pedro Sánchez en la nunciatura a congregarse con cerca de 70.000 fieles en el Santiago Bernabéu. León XIV firmó su tercera jornada en España, la más esperada y frenética, dejando recados a toda la clase política y poniendo deberes a la Conferencia Episcopal. En una visita histórica al Congreso, el Papa reclamó una "solución" para el drama de la inmigración, se posicionó en contra del aborto y la eutanasia, rechazó el rearme ante el clima internacional y pidió abandonar la "descalificación permanente". Todos los dirigentes abrazaron sus palabras, pero sin poder apropiárselas del todo. También mandó un mensaje trascendental a los obispos españoles: que respondan a la "plaga" de los abusos sexuales y afronten el problema.

Por primera vez en la historia, un papa entró en el Congreso para dar un discurso a diputados y senadores. Con la crispación política en máximos, León XIV dio una de cal y otra de arena a todos los partidos. Avaló la regularización de migrantes emprendida por el Gobierno y cargó contra la discriminación por el lugar de nacimiento, la esencia de la prioridad nacional de PP y Vox. Pero también se mostró contrario al aborto y la eutanasia, ambos derechos reivindicados por el actual Ejecutivo y todos sus socios.