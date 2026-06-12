La lucha canaria lleva ante el papa León XIV su ejemplo de integración migrante en La Laguna

La Lucha Canaria tuvo presencia este viernes en el encuentro de León XIV con personas migrantes y colectivos de acogida celebrado en la Plaza del Cristo de La Laguna, dentro de la visita del Papa a Canarias los días 11 y 12 de junio de 2026. El puntal A Mamadou Cámara, del CL Tegueste, entregó al pontífice una camisa de brega en nombre de la familia de este deporte tradicional.

El gesto situó a la lucha canaria como una de las experiencias vinculadas a los procesos de integración de migrantes procedentes de África en las Islas. La prenda llevaba la leyenda “En la brega con los valores de la Fe”, una frase escogida para la ocasión y entregada como presente al Papa durante el acto.

Un encuentro centrado en la integración

La visita de León XIV a Canarias estuvo marcada por el drama migratorio en la ruta atlántica y por el papel de las islas como territorio de llegada, auxilio y acogida. En La Laguna, el pontífice escuchó testimonios relacionados con la integración de personas migrantes y con el trabajo de quienes las acompañan en ese proceso.

En ese contexto, la lucha canaria apareció como una práctica deportiva con arraigo local y con capacidad de conexión entre culturas. La nota remitida destaca que este deporte “siempre ha sido un deporte abierto, de valores e integrador” y señala su vínculo con distintas tradiciones luchísticas africanas.

"La lucha canaria sirvió para que cientos de deportistas migrantes construyeran un futuro en las Islas a través de la práctica del deporte tradicional"

Junto a Mamadou Cámara, participaron en el encuentro Khadin Gueye, del CL Campitos; Dieng Lamine, del CL Chimbesque; Kante Ibrahima, del CL Tijarafe Guanche; y la luchadora Mame Sene, del CL Guamasa. Todos acudieron acompañados por el presidente de la Federación de Lucha Canaria, Francisco Rivero, y por el coordinador del encuentro, Rosendo González.

La presencia de estos deportistas quiso representar a los luchadores y luchadoras que encontraron en los terreros un espacio de acogida, convivencia y desarrollo personal. Según la Federación Canaria de Lucha, la lucha canaria sirvió para que cientos de deportistas migrantes construyeran un futuro en las Islas a través de la práctica del deporte tradicional más reconocido del archipiélago.

Una camisa de brega para León XIV

León XIV recibió la camisa de brega con interés durante el acto público en San Cristóbal de La Laguna. La entrega funcionó como reconocimiento simbólico al trabajo de clubes y entidades que incorporan a deportistas migrantes y favorecen su participación en la vida social y deportiva de Canarias.

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El mensaje trasladado por la representación de la lucha canaria puso el foco en quienes, tras dejar atrás sus países y familias, encontraron en este deporte una red de apoyo. La escena quedó vinculada a una visita Papal centrada en la inmigración, la acogida y las experiencias de integración.