El obispo Eloy da la ‘nacionalidad’ al Papa León: "Es uno de los nuestros, es también canario"

La realidad superó la ficción en la eucaristía celebrada en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife y con la que el papa León XIV cerró su viaje apostólico a España, que comenzó el pasado 6 de junio. Ya desde primera hora amanecía una ciudad desierta, y no era el Día sin Coche, aunque traía al recuerdo las calles vacías de vehículos durante la pandemia, mientras otros, ya en la Dársena de Los Llanos, se preguntaban cómo entender que no fuera Carnaval y se movilizara tanta gente.

Fue un día de mucho calor. Corporal y espiritual, en particular cuando se hacían patentes las referencias al terruño. Si León XIV dejó en Roma esa timidez que se le atribuía para mostrarse cercano y hasta compartir sonrisas que transmitían comodidad, el obispo Eloy Santiago conquistó este viernes a la parroquia chicharrera con el discurso que pronunció al término de la misa en agradecimiento por la visita del Papa.

“El Papa es también canario”

Primero se arrancó con una retahíla que dirían los murgueros más selectos del Carnaval: "Sepa que se ha ganado el cariño del noble pueblo gomero, herreño, palmero y tinerfeño que integra nuestra diócesis", lo que despertó los aplausos de los más de 35.000 peregrinos.

La retahíla del prelado nivariense al nombrar a «los pueblos gomero, herreño, palmero y tinerfeño» despertó la ovación

Y remató monseñor Santiago: "El Papa es uno de los nuestros, así lo sentimos y lo recordaremos, Santidad. El papa León XIV es también canario y en estas islas tendrá siempre su casa". Ovación.

Antes, por el camino, el obispo había dejado una perla en su alocución, en un juego de palabras, mejor dicho, de nombre y de altura: «Se dice que cuando los Padres del Concilio de Calcedonia escucharon la Carta escrita por el papa León, su predecesor, al patriarca Flaviano, exclamaron: “¡Pedro ha hablado por boca de León!". Una complicidad que agradeció con una sonrisa el pontífice norteamericano.

Una liturgia con sello canario

La eucaristía, que comenzó con casi una hora de retraso, vino precedida por la actuación de Los Sabandeños, que se arrancaron con una isa a la Virgen de Candelaria, otra al Cristo de La Laguna y se vinieron arriba al entonar "Llamarme guanche". Era solo el inicio de sus canciones, para seguir con la actuación, vista y no vista, del grupo católico de Alejandro Abrante.

En los prolegómenos no faltó la incertidumbre que rodeó la ausencia de la Virgen de Candelaria sobre el recinto celebrativo, y eso que había salido de la Villa Mariana en su urna a las cuatro de la madrugada. Todo quedó en el olvido cuando fue colocada, de frente, a la derecha del altar, y poco después el simpar Chago Melián interpretó su enésimo "Ave María", en el que animó a los presentes a hacer suya la plegaria, adaptando la letra a la Virgen de Candelaria, al Cristo de La Laguna y hasta al Pontífice. De nuevo, ovación. También, a los pies de la Patrona, se situaron las reliquias del Hermano Pedro, el primer santo canario, y de José de Anchieta.

Desde las once hasta la una, las pantallas permitieron seguir de forma puntual la llegada del Papa, y hasta el director del coro del Orfeón La Paz de La Laguna, Juan Felipe Rodríguez, aprovechó para repasar el Aleluya del Evangelio.

Más de 35.000 peregrinos arroparon una celebración cargada de símbolos isleños, desde Los Sabandeños hasta chácaras

La eucaristía estuvo cargada de detalles, como el inicio con una composición de Irene Fariña, «Ad Lucem» (Hacia la luz). Ella es hermana del director de la banda de música Las Candelas, así como de la Banda Insular de Tenerife, que animó la eucaristía y puso la base musical. Su madre, Silvia Alonso, asumió además los arreglos musicales de hasta el Himno de la Visita del Papa a España. También se estrenó el canto de entrada, composición del versador gomero Eduardo Duque y del organista orotavense Juan Luis Bardón, titulado "Alza la mirada al amor".

Si exquisito fue escuchar obras de la Misa en Re menor a la Virgen de Candelaria, del recordado compositor tinerfeño Julio Navarro Grau (1909-1988), la intrahistoria guarda que entre los miembros de la Coral Novae Vocal Ensemble se encuentra Alberto Franquet, nieto del ilustre autor de obras como el "Santo", una pieza de arte con guiños al arrorró.

Un mensaje social en una isla turística

Pero la clave para sintonizar con los más de 35.000 peregrinos de la diócesis de Tenerife fue que desde el minuto uno la visita se puso en clave local. No solo por las canciones de Los Sabandeños o cuando entró el papa al recinto mientras sonaban chácaras y tambores gomeros, sino porque hasta el diácono que cantó el Evangelio "habló en canario", al dirigirse a la muchedumbre con el "el Señor esté con ustedes", y no con "vosotros". Ese rango de proximidad lo mantuvo León XIV cuando en la homilía se dirigió a su "hermano" Eloy Alberto Santiago.

En la particular "carta del apóstol León a los tinerfeños de la Dársena de Los Llanos", el pontífice se mojó al contraponer la vocación turística de Tenerife con el drama de quienes cruzan el Atlántico buscando un futuro mejor. "Qué importante es no reducir todo al comercio y al beneficio", alertó, para incidir en la vocación turística de Tenerife no solo como actividad económica, sino como una oportunidad de encuentro entre personas y culturas llegadas de numerosos países del mundo.

León XIV se ganó el cariño de los presentes cuando dijo: "Queridos hermanos, gracias por lo que son y por lo que hacen, convirtiendo esta isla en un lugar donde encontrar el corazón de Cristo en el rostro amigo y hospitalario de personas y comunidades fraternas".

Una jornada para la historia

La ceremonia no se quedó en palabras bonitas, sino que contó con protagonistas fácilmente reconocibles en el momento de las preces o el ofertorio, con algunos de los participantes vestidos con traje típico canario, la participación del director del Colegio La Salle-San Ildefonso y de la superiora general de las Hermanas Bethlemitas.

Cuando apretaba el calor o alguna obra musical parecía prolongarse en el tiempo, se abría la oportunidad de observar un recinto que parecía tapizado de blanco y con un cuidado reparto de expediciones. Así, los herreños estaban frente al recinto celebrativo, junto a los gomeros, y entre los grupos más numerosos destacaba el formado por la Paz y la Unión, de La Cuesta, junto a la parroquia castrense.

También llamó la atención no tanto el número de ministros extraordinarios repartiendo la comunión como ver a mujeres revestidas participando en este servicio. No faltaron varios episodios provocados por las altas temperaturas en una misa que se prolongó hasta cerca de las dos y media. Con el retraso y el calor, hasta pasó desapercibida la luz cenital sobre el altar.

La propia solemnidad del momento, tener al Papa en Tenerife, ya era motivo de orgullo para una experiencia religiosa inolvidable.

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El Papa, que recorrió casi un kilómetro para saludar al público, se despidió con una recepción privada antes de poner rumbo a Los Rodeos, mientras la multitud abandonaba el recinto en un viernes que ya forma parte de la historia.