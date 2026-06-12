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Visita del Papa

El vuelo del papa León XIV se retrasa por un problema técnico en el avión

El pontífice, acompañado por el Rey, abandonó la aeronave y se dirigió hacia las instalaciones del aeropuerto

El papa y el Rey descendiendo del avión

El papa y el Rey descendiendo del avión / Alberto Valdés / EFE

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Johanna Betancor Galindo

Santa Cruz de Tenerife

La vuelta a Roma desde Tenerife del papa León XIV se retrasa.

A pesar de que toda la comitiva ya se encontraba dentro del avión para partir hacia Italia sobre las 16:00 horas, un problema técnico detectado poco antes de la partida ha obligado a posponer la salida, según informa Televisión Canaria.

Fue el propio Rey Felipe VI quien accedió al avión para acompañar al pontífice de vuelta a las instalaciones aeroportuarias.

La periodista Silvia Mascareño, de TVC, que se encuentra dentro del avión, ha declarado a su medio que "van a remolcarnos y ponernos en sentido contrario para ver si así podemos salir", ya que, al parecer, el problema proviene por la dirección del viento.

Cambio de posición

Los equipos técnicos trabajan para girar el avión del papa León XIV en el aeropuerto de Tenerife Norte y situarlo en posición adecuada para una posible salida en sentido contrario.

Según las primeras explicaciones, la aeronave debe ser remolcada para quedar orientada correctamente antes de cualquier maniobra. La incidencia, en cualquier caso, se ha producido en tierra, antes del despegue.

Incidencia excepcional

La incidencia técnica que ha impedido por el momento la salida del avión del papa León XIV desde Tenerife Norte supone un episodio excepcional en los viajes papales. Mascareño ha explicado a la RTVC que los periodistas que siguen este tipo de desplazamientos recuerdan que apenas existen antecedentes similares en la historia reciente, más allá de casos puntuales como el de Juan Pablo II, cuyo avión se vio obligado a aterrizar en Sudáfrica en 1988 por las malas condiciones meteorológicas cuando se dirigía a Lesoto.

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Media hora de retraso

El Vaticano traslada por ahora que la incidencia técnica en el avión del papa León XIV podría retrasar la salida desde Tenerife Norte en torno a media hora. Los equipos técnicos continúan revisando la aeronave antes de confirmar si el pontífice podrá emprender finalmente el vuelo rumbo a Roma.

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