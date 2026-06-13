Ricardo Regalado, una de las mejores notas de la Selectividad: "Estudiaré Medicina en honor a mi padre, que murió cuando yo tenía dos años"

Ha logrado la calificación más alta de la Comunidad Valenciana. ¿Cómo ha recibido la noticia?

Esperaba una nota alta porque he trabajado mucho durante todo el curso, pero un 13,92 me parecía impensable. Cuando me dijeron que era la nota más alta de la Comunidad Valenciana me costó creerlo. Todavía estoy asimilándolo.

¿Cuál ha sido la clave para conseguir ese resultado?

El trabajo y la constancia. No creo que tenga ninguna capacidad extraordinaria, simplemente le he dedicado muchas horas. Con esfuerzo se puede conseguir. También es importante llegar con el trabajo hecho y afrontar los exámenes sin una presión excesiva, como una prueba más.

¿Cuántas horas de estudio ha llegado a dedicar en un día?

En algunos momentos he llegado a estudiar entre diez y doce horas diarias.

No creo que tenga ninguna capacidad extraordinaria, simplemente le he dedicado muchas horas

¿Merecía la pena ese esfuerzo?

Sí. Mi objetivo siempre ha sido estudiar Medicina y sabía que necesitaba una nota muy alta. Si no hubiera dado todo lo que tenía, después me habría quedado con la sensación de que podría haber hecho más.

Con esa nota, parece que el acceso a Medicina está asegurado.

Eso espero. Mi intención es estudiar Medicina en la Universidad Miguel Hernández de San Juan.

El alumno torrevejense quiere estudiar Medicina como su padre / INFORMACIÓN

¿Por qué ha elegido esa carrera?

Hay una razón muy personal. Mi padre era médico y estudió también en la Universidad Miguel Hernández. Falleció cuando yo tenía dos años y, de alguna manera, esta es mi forma de honrar su memoria. Además, la Medicina me apasiona. Por esos dos motivos nunca me he planteado otra carrera.

¿Tiene ya alguna especialidad médica en mente?

Todavía no. Primero quiero conocer las distintas ramas de la Medicina y entender qué implica cada una de ellas. Cuando tenga esa experiencia, podré decidir con más criterio.

Ricardo Regalado Ferrández, alumno con la nota más alta de Selectividad en la Comunidad / INFORMACIÓN

Lo más importante es controlar los nervios. Hay mucha presión alrededor de estas pruebas

¿Qué examen le resultó más sencillo y cuál fue el más complicado?

El de Matemáticas fue en el que me sentí más cómodo. Aunque no fue la asignatura en la que obtuve la mejor nota, sí fue el examen del que salí más tranquilo. El más difícil fue Lengua. Especialmente el bloque de conocimiento de la lengua, que me pareció bastante exigente.

¿Qué consejo le daría a los estudiantes que se enfrentarán a la PAU el próximo curso?

Lo más importante es controlar los nervios. Hay mucha presión alrededor de estas pruebas, pero al final no dejan de ser exámenes sobre contenidos que ya se han trabajado durante el curso. Es un examen más, aunque se haga en otro lugar y con estudiantes de otros centros.También les diría que una nota no determina su futuro. Existen muchos caminos y muchas oportunidades para alcanzar los objetivos que cada uno se proponga.

Cuando llegó mayo ya tenía prácticamente toda la materia estudiada, y eso da mucha seguridad

¿Hasta qué punto ha sido importante el trabajo realizado durante todo el curso?

Ha sido fundamental. En mi caso me ayudó mucho trabajar con exámenes acumulativos, porque eso me obligó a mantener los contenidos al día durante todo el año. Cuando llegó mayo ya tenía prácticamente toda la materia estudiada, y eso da mucha seguridad.

¿A quién dedica este logro?

Noticias relacionadas

A mi abuelo, que falleció hace aproximadamente un año, y a mi padre. También a mi madre, porque sin ella habría sido imposible llegar hasta aquí. Y, por supuesto, a toda mi familia y a mis amigos, que me han acompañado durante todo el curso y han vivido conmigo los momentos buenos y los más complicados.