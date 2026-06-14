Fuego
Declarado un incendio forestal en Alpandeire: movilizados 5 helicópteros para su control
El Plan Infoca trabaja en la extinción de un incendio forestal en la provincia de Málaga, desplegando un operativo con dos autobombas y personal técnico
EP
Efectivos del Plan Infoca trabajan para controlar un incendio forestal que se ha declarado este domingo, 14 de junio, en el paraje Los Perdigones del término municipal de Alpandeire (Malaga), y que ha movilizado a tres helicópteros semipesados --uno perteneciente al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico--, uno pesado y otro ligero, además de dos anfibios ligeros y uno de coordinación.
Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta de X, en la zona también se encuentran trabajando dos Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales (Bricas), cinco grupos de bomberos forestales, dos agentes medioambientales, cuatro técnicos de operaciones y dos autobombas.
En contexto, el Plan Infoca ha dado por extinguido el incendio declarado en el municipio malagueño de Antequera este domingo. El fuego se ha declarado en la tarde de este sábado y ha quedado estabilizado a las 18,15 horas, según han informado desde el Plan Infoca en un mensaje en redes sociales.
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