Fuego
Declarado un incendio forestal en un paraje de Casabermeja
El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía despliega medios aéreos y terrestres para sofocar las llamas en el paraje Venta El Corte
EP
El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) trabaja para controlar un incendio declarado a primeras horas de la tarde de este lunes en el término municipal de Casabermeja (Málaga).
Así, según han indicado a través de sus redes sociales, el incendio se ha declarado a las 16,30 horas en concreto en el paraje Venta El Corte.
Hasta el lugar se han desplazado tres helicópteros, uno ligero, otro semipesado y un tercero pesado; así como dos aviones de carga en tierra, otro de coordinación y dos aviones anfibios ligeros.
Asimismo, hay tres grupos de bomberos forestales, dos Brica, dos técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente y tres autobombas.
Por otro lado, desde el Plan Infoca también han señalado que el incendio declarado este pasado domingo en Alpandeire (Málaga) ha quedado extinguido a las 12.10 horas de este lunes.
- Horario y dónde ver por televisión el Málaga CF-UD Almería, la ida de la final del play off de ascenso
- Estas son las carreras más demandadas para el próximo curso en la Universidad de Málaga: las primeras son de salud
- La cueva escondida de Málaga frente a la playa que lleva habitada 500.000 años: por ahí han pasado preneandertales, neandertales y cromañones
- Esto es lo que pasa si Málaga CF y UD Almería empatan en el play off de ascenso a Primera División: Factor campo y prórroga sin penaltis
- Play off de ascenso a Primera División: Así ha sido el cara a cara entre el Málaga CF y la UD Almería esta temporada 2025-2026
- Sevilla golea a Andalucía en senadores, Dani Pérez quiere volver y en el PP, lotería y pedrea de cargos
- Fallece Ángel Diego Sancho-Melero Paradas, figura clave de Grupo Sancho Melero en Antequera
- Las notas de los jugadores del Málaga CF en la ida de la final contra la UD Almería