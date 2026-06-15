"Hay una sensación generalizada de que con violencia puede resolverse todo"

Ricardo Darín es un icono del cine iberoamericano. Lo vimos en filmes como Nueve reinas, El secreto de sus ojos, Relatos Salvajes o Argentina, 1985; pero también en series actuales como El Eternauta. En paralelo a su vida frente a las cámaras lleva más de una década sobre las tablas. Y no tiene intención de parar: está de gira por España con Escenas de la vida conyugal, originalmente una serie de Ingmar Bergman adaptada luego por Norma Aleandro. Ya llevan más de 700 representaciones y se acercan al millón de espectadores en todo el mundo. En Vigo, donde actuará cinco veces la próxima semana, ya está todo vendido.

Lleva más de diez años interpretando Escenas de la vida conyugal y continúa siendo un éxito. ¿Por qué triunfa tanto?

Porque es una obra que está escrita con mucha cabeza, hace mucho tiempo, hablando de un conflicto eterno, universal. Y lo hace en clave de humor. Sabe pulsar las teclas adecuadas para que uno, aun reflexionando, se pueda reír de sí mismo. Eso es lo que hace que no pierda vigencia. Habla de un tema que es común a todos, porque todos sabemos, hemos escuchado o nos han pasado cosas similares. Eso nos acerca mucho a la temática. Y como está hecho en clave de humor ácido, incómodo, pero que permite que el trago sea digerido con amabilidad.

La obra plantea unos dilemas universales que la hacen atemporal, pero ¿hubo adaptaciones en todo este tiempo o se sigue pareciendo a aquel matrimonio sueco de Bergman?

No, en realidad es muy sutil la adaptación porque estamos trabajando con el mismo texto que llegó a nuestras manos. Por supuesto que Norma Aleandro, en su momento, hizo una pequeña readaptación por una cuestión lógica. Pero es tan clásica la pieza que no la ubicamos en ninguna era determinada. Ni siquiera colocada en nuestra modernidad ni en dos o tres décadas atrás.

Hay preguntas en la obra que parecen imposibles de responder: qué es verdaderamente el amor, si es lícito estar en una relación sin amor o cuánto desaparece uno cuando comparte la vida con otro. ¿Hay una forma de esclarecerlas?

Yo creo que cada uno puede hacerse las preguntas que quiera y acercarse a la posible respuesta en la medida en que su cabeza y su corazón se lo permitan. Pero yo no busco respuestas. A mí me parece que lo bueno es el ejercicio de plantear algunas cosas en escena para que nuestros corazones y nuestras cabezas trabajen. La pieza no le resuelve la vida a nadie, pero sí que permite que el público se haga preguntas.

En la serie original parece que Bergman presenta al personaje masculino como menos sensible y más egoísta que ella. ¿Hay una crítica implícita al machismo?

Yo creo que la crítica de Bergman es a la estructura matrimonial. A ciertos resortes como la negociación de los tiempos, las decisiones a tomar o toda esa negociación permanente que propone la convivencia entre dos personas. Él hace una crítica a eso y rescata a los personajes a través del amor que se tienen. Por otra parte, no estoy seguro de que sea una crítica al machismo. Puede ser interpretado de esa forma porque nosotros hemos apoyado nuestra intención en cuestiones que pueden resultar muy actuales, pero que son de vieja data. Yo creo que la convivencia entre los seres humanos es conflictiva desde tiempo inmemorial.

¿Es posible empatizar con el personaje de Juan?

Él muestra un personaje masculino raro, polémico, muy polémico. Por momentos, este Juan que me toca interpretar es odiado por la platea, pero tiene una sola cosa a favor, a mi juicio: que es muy sincero, que dice la verdad. Eso hace que se pueda empatizar, aunque es difícil. El corazón de cada uno está más volcado del lado de ella porque es a quien vemos padecer.

Va a haber segunda temporada de El Eternauta, aclamada serie en la que participó. Es ciencia ficción, aunque pueden surgir interpretaciones tras su visionado y algunos críticos encuentran similitudes con la situación de los movimientos sociales que toman partido hoy en Argentina. ¿El futuro tiene aspecto de distopía?

La serie es ciencia ficción y habla de una situación absolutamente impensada, extrañísima e inédita. Lo que sí se puede asociar a ciertas actualidades es el comportamiento de los personajes frente a esa experiencia. Cuando los personajes nos hablan de cuestiones que sentimos actuales, como que nadie se salva solo, el trabajo en equipo o estar todos juntos mirando hacia un mismo objetivo, ahí uno empieza a hacer paralelismos con la realidad. Y la segunda parte que viene es tremenda. Va a ser complicadísima, muy vertiginosa. Tiene mucho suspenso, mucho vértigo.

Aunque en España veamos como un excéntrico a Milei, ¿estamos realmente exentos de que figuras similares acaben gobernando?, ¿es posible que cada vez giremos más hacia la misma ultraderecha?

Yo creo que hay señales muy claras de lo que está ocurriendo en el mundo en esa dirección. No lo digo yo, es algo que se ve, se nota, se siente, se lee y se analiza. Evidentemente hay un avance muy marcado, ya no diría de la derecha, me parece que de la ultraderecha, en todo el mundo. Y obviamente nadie está exento de eso. Repercute en Argentina, en Estados Unidos, en Europa y en todos lados.

¿Los actores deben posicionarse en causas políticas o sociales?

Yo creo que cada uno tiene que ser lo que piensa que tiene que ser. Tiene que tener la libertad de poder hacerlo. Valoro y respeto mucho a aquellos que se juegan el pellejo, porque todos sabemos que opinar sobre ciertas cosas te coloca en situaciones de cierta incomodidad. Hay varios caminos a tomar. Uno es el silencio y otro es decir lo que uno piensa. Valoro mucho a los que dicen lo que piensan, pero también entiendo a los que no lo hacen por temor o porque han tenido una experiencia nefasta. A mí no me molesta para nada que me critiquen. No entiendo por qué a otros sí. Cuando las cosas se dicen con respeto, con altura y con dignidad, nadie tiene que sentirse ofendido. Tendríamos que trabajar todos juntos por una mayor tolerancia para poder decirnos lo que pensamos.

En cuanto al movimiento "Ni una menos" que hay en su país, ¿qué pueden hacer los hombres?

Mirar adentro, mirar el interior de cada uno. Recordar el pasado, nuestros amigos, las reuniones, y tratar de detectar aquellas pequeñas señales que nos daban algunos y que a lo mejor nos arrancaban una sonrisa, pero que hoy, vistas con distancia y profundidad, eran señales de intolerancia y de violencia, aunque fuese mínima. Nadie puede sacar los pies de este plato. Todos tenemos pensar cómo es que llegamos a esto. Cómo puede ser que hoy, en pleno siglo XXI, estemos lidiando con estas barbaridades. La violencia en el mundo es de una magnitud enorme. Y yo creo que esto está relacionado con las señales que recibimos a través de las informaciones permanentes sobre cómo se resuelven las cosas en el mundo. Hay una sensación generalizada de que con la violencia se resuelve rápido. Y en realidad tenemos que trabajar en el camino contrario: con la violencia no solo no se resuelve nada, sino que todo empeora.

Netflix ha utilizado inteligencia artificial generativa en El Eternauta. ¿Teme sus efectos sobre la ficción?

El tema con la inteligencia artificial es que hay que regular una cuestión de derechos. En el momento en que te sacan del aire y ponen en tu lugar tu imagen, tu voz y tu nombre, estamos hablando de una violación de derechos. Ya va siendo hora de que intentemos buscar la manera de regularlo para no ser avasallados por los avances tecnológicos. Yo estoy muy a favor de los avances tecnológicos, en la medida en que no nos conviertan en sus esclavos.

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Es la primera vez que lo escucho, pero lo voy a usar. Yo creo que no es una regla firme. Cuando un niño se cría y se desarrolla dentro de un ambiente con proximidad a la música, es lógico imaginar que pueda desarrollar cierta afinidad por la música. Lo mismo pasa con el arte escénico, con la pintura, con la escultura o con la literatura.