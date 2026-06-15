Galardones
Jesús Álvarez y Orfeo Suárez ganan el VIII Premio de Periodismo Deportivo Manuel Alcántara
El reconocimiento, que premia la trayectoria profesional y el mejor trabajo del año, se entregará en septiembre en Málaga
Los periodistas Jesús Álvarez, por su trayectoria profesional, y Orfeo Suárez, por el mejor trabajo del año, han sido galardonados con el VIII Premio Nacional de Periodismo Deportivo Manuel Alcántara, que se entregará en septiembre en Málaga.
El reconocimiento a la trayectoria profesional ha recaído en Jesús Álvarez, referente del periodismo deportivo español y una de las voces más reconocidas de RTVE, ha informado este lunes en un comunicado la Fundación Manuel Alcántara, que convoca el premio. Por su parte, Orfeo Suárez ha sido galardonado por su artículo 'El nuevo rey Luis se apunta a la revolución', publicado en 'El Mundo' el 5 de mayo de 2025.
Reconocimiento a la trayectoria de Jesús Álvarez
Jesús Álvarez (Madrid, 1958) es un periodista con más de cuatro décadas de experiencia en RTVE y tiene una carrera marcada por el rigor, la objetividad y la elegancia profesional, ha destacado la Fundación.
Es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense, inició su carrera profesional en 1976 en 'La Voz de Madrid' y Radio Exterior y en 1982 comenzó a presentar el bloque de deportes de los telediarios en Televisión Española.
Condujo espacios como 'Estudio Estadio' o 'Estadio 2', y cubrió Juegos Olímpicos, Mundiales de fútbol, Eurocopas o campeonatos de Fórmula 1.
También dirigió el área de Deportes de los Servicios Informativos de TVE y actualmente preside la Asociación Española de la Prensa Deportiva.
Orfeo Suárez, premiado por un artículo sobre Luis Enrique
El artículo de Orfeo Suárez compara el impacto de Luis Enrique en el Paris Saint-Germain con una auténtica revolución francesa, presentándolo como un líder capaz de transformar un club dominado por las estrellas en un equipo cohesionado.
El jurado ha reconocido su construcción narrativa y su capacidad para explicar, a través de la figura de Luis Enrique, un cambio de rumbo en la forma de entender el fútbol.
Asimismo, ha valorado la capacidad del autor para construir "un relato maravilloso sobre una historia conocida" y ha subrayado que se trata de un trabajo "lleno de datos objetivos y análisis certero", que ofrece una perspectiva sólida sobre la trayectoria de Luis Enrique al frente del PSG.
Otros ganadores del premio
Desde su puesta en marcha en 2018, este premio ha reconocido a periodistas como Alfredo Relaño, Matías Prats Luque, Olga Viza, Paloma del Río, Pepe Domingo Castaño, José Ángel de la Casa y María Escario.
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