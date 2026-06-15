Caso Mango
El audio de la primera llamada de Jonathan Andic a Emergencias: "Mi padre se ha caído por un barranco, ¡envíen a alguien!"
El hijo del fundador de Mango llamó al 112 entre sollozos y apresuró en la llamada a que los equipos de rescate fueran hasta el punto donde se produjo el incidente
Redacción
El 14 de diciembre de 2024, momentos después de la caída de mortal de su padre Isak, Jonathan Andic realizó una llamada al 112 informando de que el fundador de Mango se había precipitado por la montaña. Así se desprende de los audios emitidos esta mañana por Catalunya Ràdio, en los que se puede oír a Jonathan hablar entre sollozos con una técnica de Emergencias. "Necesito ayuda, necesito ayuda", lanza el hijo del fundador de Mango. A preguntas de la operadora, continuó "llorando": "Mi padre se ha caído, estamos en Collbató, sí se ha caído…".
La operadora del 112 pregunta: "¿Se ha caído o ha tropezado?" y Andic responde: "Creo que se ha caído por un barranco, por favor, envíen a alguien, envíen a una ambulancia, envíen a alguien, por favor”. La técnica también le preguntó si desde donde se encontraba podía ver a su padre, a lo que Jonathan contestó que "no": "No lo veo". También se le preguntó si sabía la altura del barranco por el que se había precipitado su padre y si este aún contestaba. "No, no contesta", respondió. La llamada de Emergencias fue transferida a los Bomberos y Jonathan Andic, quien seguía llorando, afirmó: "Mi padre se ha caído”.
La transcripción de la comunicación ya era conocida. La defensa de Jonathan Andic quiso desmentir con ella la versión del auto judicial que aseguraba que hubo contradicción en sus llamadas tras la caída de su padre.
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