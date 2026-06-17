Dubravka Šuica, comisaria europea para el Mediterráneo: "Queremos una cuenca mediterránea descarbonizada"

"El Pacto por el Mediterráneo no se trata de un documento más, sino un auténtico acuerdo de cooperación entre pueblos del norte y el sur". Con esta frase, la comisaria de la Unión Europea para el Mediterráneo, la croata Dubravka Šuica, ha defendido en el tercer Foro Económico y Social del Mediterráneo la importancia de este acuerdo sellado el pasado octubre en Barcelona y que debe traducirse en "resultados tangibles" y no quedarse en declaraciones de intenciones.

"El Pacto aspira a implicar a todas las orillas, también al norte de África, Oriente Próximo e incluso algunos países del Golfo", ha subrayado la responsable europea. Y uno de las grandes metas, en este proceso, es disponer de una cuenca mediterránea abastecida con energía verde.

En conversación con la directora de EL PERIÓDICO, Gemma Martínez, la comisaria ha dejado claro que su misión principal durante el actual mandato comunitario consiste principalmente en trabajar para que el Pacto avance. Tras el lanzamiento del Pacto en Barcelona, la Comisión ha adoptado ahora un plan de acción que busca pasar del acuerdo a la ejecución.

"El Pacto aspira a implicar a todas las orillas, también al norte de África, Oriente Próximo e incluso algunos países del Golfo" Dubravka Šuica — Comisaria europea de Asuntos Mediterráneos

El compromiso incluye 21 iniciativas grandes y más de 100 pequeñas acciones diferentes. Pero los ejes principales, en palabras de Šuica, son tres: "invertir en las personas y las capacidades", "invertir en economía y energía" e "invertir en resiliencia, preparación y migración".

Universidad del Mediterráneo

Uno de los proyectos más destacados es la futura Universidad del Mediterráneo. La comisaria ha explicado que no se trata de levantar nuevas sedes y edificios, sino de crear "una alianza" y una "red de centros mediterráneos" que realmente trabajen para reforzar la formación profesional y las capacidades de los habitantes de los países implicados, en "un contexto de transformación del mercado laboral". "Necesitamos personas cualificadas para los nuevos empleos", ha señalado Šuica durante la entrevista que ha cerrado la sesión matinal de las jornadas organizadas por Prensa Ibérica.

La directora de EL PERIÓDICO, Gemma Martínez, entrevista a la comisaria europea para el Mediterráneo. / MARC ASENSIO CLUPÉS

El segundo gran eje es la energía verde y se desarrollará a través de la iniciativa T-MED. ¿Y qué es exactamente el proyecto T-MED? "Es un modelo para asegurar la inversión en energía limpia", ha resumido la comisaria. Los dirigentes de Bruselas tienen claro que producir energía de origen renovable en la ribera sur del Mediterráneo puede llegar a ser "entre un 30% y un 40% más barato" que en el norte de Europa. Y para la Comisión Europea, esta diferencia convierte al Mediterráneo en una "pieza estratégica" para la competitividad europea: "La energía es uno de los asuntos más importante porque están vinculados a la competitividad pero también a la seguridad y la defensa".

Preguntada por esta cuestión, la comisaria ha insistido en la idea de que una región mediterránea estable contribuye a la prosperidad de toda Europa. "Al hacer que esta región sea más segura, ayudamos a toda la Unión", ha precisado.

Invertir en el sur

Según Šuica, la transición energética mediterránea no solo tiene una dimensión climática, sino también económica y geopolítica. "Nuestra ambición pasa por lograr una cuenca mediterránea descarbonizada", ha asegurado. Y para ello, es imprescindible que se invierta en el sur del continente, puesto que este camino facilitará la generación de empleo (también en países vecinos no europeos) y a la vez reforzará la seguridad y la reducción de emisiones. "Si ponemos dinero en terceros países del Mediterráneo, creamos puestos de trabajo y ayudamos a las economías de estos estados", detalla.

En esta estrategia, la "dimensión social", por las oportunidades laborales que se ofrecen a los jóvenes, ocupa un lugar central: "Estamos consiguiendo que los jóvenes que viven en esta parte del mundo puedan encontrar empleo en sus países". La idea, ha proseguido la comisaria, es que tengan la opción de quedarse allí o de venir a Europa.

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En el camino de la Comisión Europea para alcanzar los objetivos marcados, es necesario movilizar al sector privado y a la sociedad civil. "Es clave que lo público y lo privado se conecten, el dinero público no será suficiente", ha argumentado Šuica. ¿Y qué papel debe tener Barcelona en el cumplimiento del Pacto? "Barcelona es una puerta de entrada para la innovación, la investigación, la cooperación regional, además de ser la sede de la Unión por el Mediterráneo", ha zanjado la comisaria.