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Previsión meteorológica

España se prepara para la llegada de la primera ola de calor del verano, que ya se perfila como un episodio con una intensidad de récord

Los modelos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuntan a que a partir del domingo se podrían registrar temperaturas de récord en toda España

Miles de personas llenan la playa de la Barceloneta durante una nueva jornada de calor.

Miles de personas llenan la playa de la Barceloneta durante una nueva jornada de calor. / Manu Mitru

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Valentina Raffio

Aún no es del todo oficial pero, según apuntan los modelos, es cada vez más probable que la primera gran ola de calor del verano en España esté ya a la vuelta de la esquina. Son varias las agencias meteorológicas que hablan de una subida drástica de las temperaturas entre el domingo y como mínimo el martes. Todavía se está estudiando si este episodio cumple los criterios técnicos para catalogarse como ola de calor a nivel de toda España. Pero si algo está claro, tal y como apunta la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), es que en los próximos días podríamos vivir un aumento exponencial del calor. Los pronósticos, de hecho, sugieren que a partir de este fin de semana se podrían registrar algunas de las temperaturas más altas jamás observadas para estas fechas en el conjunto de España. De confirmarse, pues, no solo tendremos una ola de calor sino que, además, podríamos estar ante un episodio con récord de intensidad.

La plataforma 'eltiempo.es' afirma que a partir del sábado se espera la llegada de una dorsal cálida que podría dominar el territorio peninsular, lo que provocará un ascenso significativo de los termómetros para dicha jornada. Se espera que las temperaturas asciendan en la mayor parte del país, superando los 30 grados de forma casi generalizada, a excepción del litoral cantábrico. Las temperaturas más altas se registrarán en regiones de Extremadura, el valle del Guadalquivir y la meseta sur, además del valle del Guadalquivir. De cara al domingo las temperaturas máximas continuarán en ascenso, llegando a generalizarse los 40 grados en zonas del suroeste peninsular. En regiones como el valle del Ebro o la Comunidad de Madrid los termómetros también podrán alcanzar esta cifra, y hasta podría llegar a superarse en regiones como Córdoba o Badajoz, donde se esperan 42 grados de máxima.

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