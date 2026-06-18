Mercadona, la empresa más innovadora de la distribución en España según Fortune

Mercadona ha sido reconocida como la empresa más innovadora de la distribución en España por la revista Fortune, una de las publicaciones internacionales de referencia en el ámbito empresarial. La compañía aparece en la segunda edición del ranking de empresas más innovadoras de Europa, en el que figura como la única empresa española del sector de la distribución y ocupa la octava posición dentro de esta categoría a nivel europeo.

En la clasificación general, integrada por 300 compañías europeas de distintos sectores, Mercadona alcanza el puesto 148. La empresa mejora así de forma notable su posición respecto al año pasado, cuando se situó en el puesto 245, lo que supone una subida de 97 posiciones. En el listado solo aparecen 12 compañías españolas.

Cómo aplica Mercadona esta innovación

La cadena de supermercados atribuye este avance a su modelo de innovación, que define como propio y transversal, orientado a mejorar la experiencia de sus clientes. Este modelo se articula en torno a cuatro ejes: innovación de producto, de procesos, social y abierta y colaborativa.

En el ámbito del producto, Mercadona trabaja a través de sesiones de coinnovación con sus clientes en sus 20 centros de coinnovación, donde analiza mejoras y novedades para su surtido. En procesos, la compañía apuesta por la transformación digital para optimizar tareas vinculadas a la gestión de sus tiendas.

La empresa también destaca su línea de innovación social, desarrollada en colaboración con entidades sociales, así como la innovación abierta, basada en alianzas con organizaciones especializadas para buscar soluciones que aporten valor al conjunto de la compañía.