Casi medio millón de españoles intentó dejar de fumar el pasado año con medicamentos financiados

En 2025, entre 472.000 y 494.000 personas intentaron dejar de fumar con medicamentos financiados. Así se expone en el estudio 'Cesación tabáquica, un reto sanitario y social' que analiza el impacto de las terapias para dejar de fumar y han presentado este viernes la ministra de Sanidad, Mónica García, y el presidente del Consejo General de Farmacéuticos, Jesús Aguilar. El trabajo concluye entre otras cuestiones, que la intervención del farmacéutico duplica la tasa de éxito en el abandono y, combinada con terapias, la triplica.

Porque, se ha enfatizado, se estima que el tabaco genera más de 50.000 muertes evitables al año en España. El consumo ha caído a mínimos históricos, pero aún fuma a diario uno de cada cuatro españoles. "Hemos avanzado mucho, pero no podemos conformarnos", advirtió la ministra.

García aludió a la aparición de nuevas formas de consumo de nicotina, como cigarrillos electrónicos o productos de tabaco calentado: uno de cada cinco adultos y casi la mitad de los adolescentes ha probado los cigarrillos electrónicos, lo que refleja su creciente penetración y la necesidad de una regulación específica en la en este momento trabaja Sanidad.

Coste sanitario

La cesación tabáquica, ha añadido el presidente de los farmacéuticos, sigue siendo uno de los principales retos de la salud pública. Y el papel que juegan las oficinas de farmacia en el acompañamiento a ese paciente que quiere dejar de fumar, es clave, ha remarcado.

El tabaco cuesta 8.000 millones anuales al sistema sanitario, se ha expuesto para reforzar la importancia del mensaje. Supone aproximadamente el 10% del gasto sanitario total, incluso sin tener en cuenta costes indirectos como las bajas laborales o discapacidad asociada a las enfermedades con el tabaco. Otro aspecto del documento que resaltó la ministra es que el consumo de tabaco presenta desigualdades sociales claras, con mayor prevalencia en grupos con menor nivel socioeconómico.

Los intentos

Dos de cada tres fumadores quieren dejarlo según el informe. El 67,7% (71% de las mujeres y 65% de los hombres) se lo ha planteado. Casi la mitad de los fumadores intenta dejarlo cada año por lo que, ha remarcado el presidente de los farmacéuticos, es necesario prestar ayuda a este colectivo. En 2024, en concreto el 44,1% de los fumadores realizó al menos un intento de abandono.

"El reto ya no consiste en descubrir qué funciona, sino en conseguir que esas soluciones lleguen a todas las personas que las necesitan y en acompañarlas durante su proceso para dejar de fumar", ha señalado Jesús Aguilar.

"Cuando se financian los medicamentos, aumenta la cesación", ha apuntalado la ministra de Sanidad. "Este informe muestra que la intervención farmacéutica mejora significativamente las probabilidades de éxito para dejar de fumar y pone de manifiesto el enorme potencial que tiene la farmacia comunitaria como aliada de la salud pública", ha abundado.

Los más populares

La financiación de estas terapias comenzó de forma universal en 2020 con medicamentos como bupropión y vareniclina y, posteriormente en 2023, con la incorporación de citisiniclina. Se financia un tratamiento anual por paciente. La citisiniclina ('Recigarum', 'Todacitan'... ) lidera los tratamientos financiados para dejar de fumar. Concentra la mayor parte de estos intentos, con cerca de 450.000 personas tratadas, seguida por la vareniclina (entre 18.000 y 36.000 personas tratadas y bupropión (entre 4.000 y 8.000).

El documento, apunta también que el consumo privado, sin financiación pública, de estos medicamentos es residual. Sólo el 10% del consumo de vareniclina y citisiniclina se produjo con recetas no financiadas.

Falta de medicamentos

El análisis demuestra que, cuando disminuye drásticamente la disponibilidad de estos medicamentos (como ha ocurrido en ocasiones puntuales en años pasados por rupturas de stock), también se reducen los intentos de abandono. Las alternativas no financiadas, como parches, chicles o sprays con nicotina, aumentan ligeramente su utilización, pero no llegan a compensar la caída de los tratamientos financiados.

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Estantes en una farmacia. / Archivo / EP

Finalmente, el informe subraya que los farmacéuticos pueden ayudar a mejorar la adherencia al tratamiento y dar apoyo para cambiar hábitos. Los programas en farmacia incluyen seguimiento estructurado y apoyo conductual, dos "cuestiones cruciales" para poder mejorar la adherencia a los tratamientos y la probabilidad de éxito al dejar de fumar.