Hablan cuatro supervivientes de la tragedia minera de Cerredo: "Si existe el infierno, se parece mucho a lo que vivimos; ahora nadie se acuerda de nosotros"

Ha pasado más de un año del accidente minero de Cerredo (Asturias). En estos meses, han sido muchos los relatos que se han hecho de aquel fatídico día. Sin embargo, faltaba escuchar a quienes aquel 31 de marzo de 2025 se les “paró la vida totalmente”. Son cuatro de los supervivientes -Rolando Prieto, David González, Abel García y David Álvarez Álvarez- de una explosión de grisú que acabó con la vida de cinco de sus compañeros: David Álvarez Núñez, de 33 años; Rubén Souto Robla, de 49 años; Jorge Carro André, de 33 años; Amadeo Bernabé Castelao, de 48 años; e Iván Radío, de 54 años.

Algunos arrastran lesiones físicas; otros, heridas que no se ven, pero que pesan muchísimo. Los cuatro hablan por primera vez juntos ante LA NUEVA ESPAÑA con la voz de quienes siguen dentro de aquella galería, aunque hayan salido de ella con vida. Describen ansiedad, insomnio, recuerdos recurrentes, tratamientos psicológicos y psiquiátricos, familias afectadas y una sensación común de abandono. “Nosotros sufrimos, las familias también sufren. Es un calvario para todo el mundo”, resumen en una conversación en la que mezclan memoria, rabia y una exigencia: que se depuren responsabilidades, tanto por parte de la empresa como “de los políticos y de Minas”.

Coincidiendo con el cierre del dictamen de la comisión parlamentaria de investigación, que será votado el miércoles, recuerdan cómo fue aquel 31 de marzo. También las semanas anteriores, los sustos que ya habían tenido, las conversaciones entre ellos de que “cualquier día iba a pasar algo”. Pero, sobre todo, cuentan cómo ha sido este año y el “abandono” que sienten tanto de la empresa, como de la mutua y de las administraciones.

El día del accidente

El relato del accidente empieza con una frase que se repite: fue “como un día normal”. En torno a las ocho de la mañana accedió el primer grupo (maniobra), integrado por Abel García, Rubén Souto, Amadeo Bernabé y Jorge Carro. “Subíamos a la zona de trabajo y el grisómetro empezó a pitar. Rubén lo miró y dijo que no era nada, así que continuamos. Él y Amadeo tiraron hacia la rampa y yo me quedé con Jorge descargando la mesilla de madera”, recuerda Abel. En aquel momento, defiende, “no había gas, porque si fuera así no nos hubiera dado tiempo a hacer nada y estuvimos un rato trabajando y hablando; hasta que vimos las luces de la siguiente maniobra”.

En el segundo grupo estaba David Álvarez Álvarez. Otro compañero, “Kike" (Enrique Álvarez), era el que llevaba el grisómetro. Nos pitó a veinte metros de donde estaban el resto y decidimos no pasar”, cuenta. Con ellos estaba también David Álvarez Núñez, uno de los fallecidos, y también tuvo que entrar Sergio Fernández, pero “yo no recuerdo haberlo visto”, reconoce David. Sí que vio pasar a su lado a Iván Radío: “Lo avisamos de que daba alto, pero entró igualmente”.

A los segundos se produjo la explosión. Tanto Enrique como David consiguieron salir por su propio pie, aunque con importantes daños, y dieron aviso a sus compañeros. Rolando y David González se encontraban en ese momento en el exterior junto con otros tres trabajadores. “Sin pensarlo” cogieron un grisómetro -aunque “no sabíamos ni cómo se utilizaba porque somos electromecánicos”- y entraron al interior de la mina.

Al primero que encontraron fue a Sergio. Estaba vivo, completamente negro y agarrado a las vías. El ambiente era “irrespirable”, pero consiguieron sacarlo al exterior antes de volver a entrar. “Si existe el infierno, se parece mucho a lo que vivimos”, sentencia Rolando. "Pero nosotros solo queríamos entrar y seguir” buscando a los compañeros, añade David.

Antes de que llegara la Brigada de Salvamento lograron recuperar los cuerpos sin vida de David Álvarez Núñez e Iván Radío. “La brigada se perdió, tuvimos que insistir para que nos dejasen ayudarlos a llegar”, cuentan Rolando y David González. Ambos son muy críticos con el trabajo realizado por los rescatistas: “Tuvimos que cargar nosotros los cuerpos”.

Abel se salvó “por minutos”. Rolando y David lo dieron por muerto. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando los equipos de rescate salieron gritando que había “uno vivo”. Estuvo una semana en coma, a día de hoy arrastra lesiones físicas, pérdida de audición y daño en los pulmones. “Cuando llegué al HUCA tenía un 96% de veneno en los pulmones”, detalla.

Falta de seguridad

La mina carecía de cualquier medida de seguridad, tal como se constata en el propio sumario policial, a pesar de que aseguran que en todo momento estuvieron extrayendo carbón. “Faltaban autorrescatadores”, los grisómetros los empezaron a usar solo un mes antes y la ventilación era deficiente. Había, dicen, “dos turbinas pequeñinas” que “metían aire sucio de la propia galería”. “Trabajábamos a fondo de saco y eso es algo que está prohibido”, cuenta Abel.

Los trabajadores habían sufrido anteriormente algún susto, tanto por gas como por falta de oxígeno. Pese a ello, siguieron trabajando. “Una vez entras te olvidas, te pones a trabajar”, explican. No se quejaban más por miedo al despido. “Si no, ya te tomaban como un protestón”, dice David Álvarez.

Chus Mirantes, "un sinvergüenza"

Especialmente duros son al hablar de quienes estaban detrás de la explotación. Abel es claro al describir a Jesús Manuel Rodríguez, conocido como Chus Mirantes: “Un cerdo y un sinvergüenza”. Ni él ni su hijo, Adrián Rodríguez, propietario de Blue Solving, la empresa titular de la mina, se pusieron en contacto con ellos tras el accidente: "Ni una llamada, ni nada". Solo recibieron "un Whatsapp con la carta de despido".

Para el ingeniero, José Antonio Fernández Casillas, también tienen palabras muy duras. Dicen que tenían poca relación con él y que hablaban sobre todo para pedir mejoras salariales. Según los supervivientes, “el que estaba por detrás era Chus. El que pagaba y todo”.

Más de un año "abandonados"

Más de un año después del accidente, las consecuencias del mismo siguen más que presentes entre los cuatro. Rolando y David González no pueden evitar emocionarse en varias ocasiones durante la conversación. Paradójicamente, sienten que son unos “cobardes”. “Te da vergüenza cruzarte con las familias de los que fallecieron, creo que podría haber hecho más”, reconoce David.

Los supervivientes se sienten “abandonados” por todos los ámbitos, tanto la empresa como la mutua o la Administración. “Fue una barbaridad lo que nos tocó vivir, y nadie se acuerda de nosotros para nada”, cuenta Rolando.

Recuerdan que están despedidos, sin trabajo y pagando abogados, medicación, psicólogos y psiquiatras. Rolando incluso sigue escuchando las voces de sus compañeros. A pesar de eso, tras el accidente llegaron a estar cuatro meses sin ningún tipo de ayuda psicológica, el psiquiatra se lo buscaron ellos y el verano pasado estuvieron tres meses sin ingresos.

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Por eso, valoran las ayudas planteadas por el Principado para familias de víctimas de accidentes mortales como una medida "a medias". Respaldan totalmente que las familias de sus compañeros reciban apoyo económico, pero reclaman que también se les tenga en cuenta a ellos: “Nosotros estamos en el mismo barco también. Somos supervivientes de ese accidente”. Una frase de Rolando plasma su vida ahora: “Mi hijo dice que no soy su padre, pero es que una parte de su padre se quedó en la mina aquel día”.