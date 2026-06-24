Abre la Terraza de NIVEA SUN para promover la protección solar

La protección solar suele asociarse a los momentos en los que nos exponemos directamente al sol, como cuando vamos a la playa o la piscina. Sin embargo, la radiación solar también está presente en numerosas actividades cotidianas como pasear por la ciudad, sentarse en una terraza, disfrutar de un parque o desplazarse al trabajo. Con el objetivo de promover hábitos de fotoprotección durante todo el año, NIVEA SUN instalará del 24 al 28 de junio la Terraza de NIVEA SUN en el Centro Comercial Plaza Mayor de 9 a 20 horas.

Esta acción, que forma parte de la campaña “Todos los días sale el sol”, ha elegido Málaga que, al ser la capital de la Costa del Sol, disfruta de un elevado número de horas de sol al año, una circunstancia que convierte la fotoprotección en una cuestión especialmente relevante tanto para los turistas como para los propios malagueños.

Una experiencia participativa

La Terraza de NIVEA SUN es un espacio abierto a todos los públicos en el que la información y el entretenimiento se combinan para acercar la fotoprotección al día a día de los ciudadanos. Los visitantes encontrarán zonas de sombra y descanso diseñadas para poner en valor la importancia de evitar la exposición directa al sol durante determinados momentos del día. Además, los que acudan podrán acceder a un escáner facial para recibir una recomendación personalizada y entender el estado de su piel.

La experiencia también incluye una ruleta con premios, cuadernillos de verano con actividades divulgativas sobre protección solar y un taller de charms para personalizar accesorios. Todas las actividades están concebidas con un enfoque didáctico para convertir la prevención en un hábito accesible y fácil de incorporar a la vida cotidiana.

Esta iniciativa cobra especial sentido a la luz de los resultados del primer Barómetro del Sol, un estudio presentado por NIVEA SUN que analiza los hábitos de protección solar de los españoles y el grado de concienciación sobre los riesgos asociados a la exposición solar. Los datos correspondientes a Andalucía muestran que todavía existe una diferencia importante entre el conocimiento de los riesgos y las prácticas reales de protección.

Los hábitos de los andaluces

Según los datos del Barómetro del Sol, el 88% de los andaluces afirma estar preocupado por los efectos de la exposición solar sobre la piel y el 87% muestra inquietud ante el cáncer de piel. Sin embargo, esa percepción del riesgo convive con hábitos de protección todavía insuficientes ya que el 66% de los andaluces reconoce que el protector solar no forma parte de su rutina diaria y queda relegado a los meses de verano o a lugares como la playa y la piscina. Mientras que cerca del 70% afirma utilizar el protector en estos espacios, solo el 24% utiliza crema solar cuando va a una terraza o a un parque.

De hecho, según el estudio, el 42% de los andaluces confiesa haberse quemado alguna vez en una terraza. Un dato que pone de relieve cómo la exposición solar en espacios urbanos suele percibirse como un riesgo menor, pese a que puede producirse durante largos periodos de tiempo y en momentos de elevada radiación.

Una protección correcta y constante

El Barómetro del Sol también identifica importantes áreas de mejora en el conocimiento acerca de los protectores solares. Más de la mitad de los andaluces reconocen tener dudas sobre estos productos y de la forma correcta de utilizarlos. En concreto, el 44% asegura no tener claro cómo interpretar el factor de protección solar (SPF), cuál es el más adecuado para su tipo de piel o qué cantidad debe aplicarse para garantizar una protección eficaz. Estos datos reflejan la necesidad de reforzar la educación en fotoprotección y facilitar información clara sobre su uso correcto para fomentar hábitos más eficaces. «Las recomendaciones indican una cantidad aproximada de 2 mg de crema por centímetro cuadrado de piel, aunque en la práctica es difícil de medir. Por eso se utiliza la regla de los dos dedos por zona», explica María Segurado, asesora dermatológica de NIVEA SUN. La reaplicación constituye otro de los principales retos. Según el estudio, el 53% de los andaluces solo utiliza protector solar antes de comenzar la exposición al sol. La doctora explica que hay que reaplicarse cada dos o tres horas para que el SPF sea efectivo, sobre todo después de hacer deporte o bañarse.

Los datos del Barómetro del Sol revelan que existe una gran conciencia sobre los riesgos de la exposición solar, pero todavía queda camino por recorrer para transformar esa preocupación en hábitos diarios de protección. “Desde NIVEA SUN queremos educar y contribuir a la desestacionalización del uso del protector solar y convertirlo en un hábito diario para garantizar la protección de todos los españoles”, concluye Amaia Ansoategui, Brand Manager de NIVEA SUN.