Venezolanos en España buscan a sus familiares tras los terremotos: "Nos dicen que las réplicas no paran, están todos en vela"

Dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 han sacudido Venezuela esta madrugada. Los seísmos, separados por menos de un minuto, han afectado gravemente a la zona de Caracas y otras regiones del norte del país, declarando el Estado de Emergencia. Por el momento, las autoridades han informado de al menos 164 víctimas mortales y un millar de heridos, aunque se espera un aumento de la cifra conforme continúan las labores de rescate y ayuda internacional. En la Comunidad de Madrid residen a día de hoy alrededor de 200.000 venezolanos, convirtiendo a la región en el principal núcleo poblacional en España y una de las mayores concentraciones fuera de América.

Muchos de ellos, angustiados, tratan de contactar con familiares y amigos que residen allí conforme van concoiendo las noticias. Una de ellas es Diana, productora audiovisual, que llegó hace una década a España. Acaba de hacer la última de las siete llamadas que tenía previstas a tías y primos. "Están todos bien. Estoy emocionada porque mis amigos no han tenido la misma suerte. No han conseguido localizar a sus familias", dice. Aprovechando que hoy era su día libre, la venezolana desconectó el móvil alrededor de las 23:30 de la noche y ha recibido la noticia a primera hora de la mañana.

Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R / Ronald Peña R / EFE

"Tenía cientos de mensajes preguntando por mi familia. Me ha dado un vuelco al corazón. Ha sido como presenciar una película de terror. He visto los edificios donde yo vivía y trabajaba completamente derrumbados. Al momento llamé a mis familiares y, gracias a Dios, todos están a salvo. Hace escasos minutos ha habido otra réplica, a las 3:26 de la mañana. Están en vela, muy alarmados. A mi tía le pilló en el ascensor de su edificio, sintió que se desprendía, pero está bien", relata. La joven, con la voz entrecortada, asegura no querer encender la televisión por la dureza de las imágenes: "La cifra de fallecidos será incalculable".

"No responden"

Para Javier, que reside en Madrid desde hace ocho años, enterarse al momento supuso un pico de ansiedad. "Mis familiares me lo retransmitían en directo. Me decían que había un temblor muy fuerte. En la historia de Venezuela jamás se había registrado un terremoto así. Empecé a llamar a otros tíos y primos que no contestaban y, a lo largo de la noche he ido pudiendo localizarlos. Sin embargo, algunos de mis amigos no responden a los mensajes. Viven en el pueblo adyacente al epicentro. Mi hermana quedó atrapada en un edificio y las puertas no se abrían. Si la abrían, el edificio podía venirse a bajo. Por suerte, lograron sacarla", cuenta.

La preocupación por quienes aún no han podido localizar no cesa. Javier espera que se trate de un problema de suministro eléctrico: "La espera se hace eterna y las imágenes son apocalípticas. Quiero ayudar pero no sé como. No sé si coger un vuelo para allá y ayudar. Estoy bloqueado", confiesa. Luis se enteró de la catástrofe de madrugada e inmediatamente llamó a sus padres. Afortunadamente viven en la ciudad de Maracaigo, donde no hubo apenas afectaciones: "Sólo una leve sensación de temblor". Mario también está desesperado. Recibió una llamada pasada la medianoche y no tardó en comunicarse con su madre, residente de un pueblo a 20 minutos de la capital: "El edificio ha sufrido bastantes daños. Mi tío, de 76 años y con problemas de movilidad, vive en la zona norte de Caracas y no tenemos noticias de él". Su hijo, que vive en Canadá, está desesperado.

Adriana, vecina de Caracas, no consigue conciliar el sueño. "Son las 3:46 de la madrugada. Estoy en Baruta, más resguardados que en la zona norte de Caracas. Ha sido estruendoso, espantoso, terrible. Los edificios se movían, los árboles también. Tuvimos que resguardarnos bajo las puertas. Espejos, marcos, jarrones, quedaron rotos. El primero se sintió bastante fuerte, pero el segundo arrancó de una manera mucho más drástica. Estábamos mareados. Vivo en una sexta planta y la fuerza del golpe nos atrapó de una manera impresionante. Tuve que ayudar a algunos vecinos mayores, que gritaban aterrorizados. Fue dantesco", cuenta.

Noticias relacionadas

Municipios como San Bernardino, Valencia o Alicante han quedado destrozados. "El temblor era horizontal. Inmediatamente grité y sentí como las ventanas se movían", añade, apenada por su país. "Los últimos 27 años han sido un calvario político. Tengo referencia de dos personas que estaban en La Guaira, en el edificio Aguja Azul, de siete pisos. Estaban trabajando cuando el edificio se desplomó. Quedaron heridos, pero pudieron salir con vida. Algunos amigos de mis hijos iban en coche y quedaron atrapados en el túnel de la autopista", lamenta. Adriana vaticina "más de 30.000 fallecidos". "Ascenderá, es una cifra preliminar".