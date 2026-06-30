Fallece un hombre de 34 años tras quedar atrapado bajo un camión hormigonera en Riogordo

Un hombre de 34 años ha fallecido tras quedar atrapado bajo un camión hormigonera en la localidad malagueña de Riogordo.

Así lo ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, que recibió la llamada de socrro antes de las 09.00 horas. Durante la llamada se alertaba de que un trabajador había quedado atrapado bajo un camión hormigonera en la obra de un camino próximo al kilómetro 16 de la MA-3107.

De inmediato, la sala coordinadora ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a los Bomberos del Consorcio Provincial y a la Guardia Civil.

Hasta el lugar se ha movilizado un helicóptero sanitario aunque los servicios médicos solo han podido confirmar el fallecimiento de la víctima.

También se ha movilizado un camión grúa para levantar el vehículo y liberar a la víctima. Desde el 112 se ha informado del suceso a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y ha quedado activado el protocolo judicial.