Sociedad
¿Un emoji de espeto, gazpacho o chiringuito? La Junta pregunta qué símbolos andaluces faltan en el móvil
La administración andaluza pregunta en redes qué emoticonos echan en falta los usuarios y abre el debate sobre los símbolos más reconocibles de Andalucía
Un emoji con la bandera de Andalucía, otro de un espeto, un chiringuito o incluso un pitufo malagueño. ¿Y si nuestros móviles tuviesen emoticonos con algunos de los símbolos más reconocibles de la comunidad andaluza?
Esa es la propuesta que ha lanzado la Junta de Andalucía en redes sociales, donde ha planteado a sus seguidores cuáles serían los "emojis con acento andaluz" que deberían existir.
La publicación juega con la idea de sustituir algunos emojis habituales por versiones más andaluzas. Así, la bandera verdiblanca genérica daría paso a la bandera de Andalucía; la paella se cambiaría por un gazpacho; la montaña rusa, por farolillos de lunares; la guitarra eléctrica, por una guitarra española; y una fuente convencional, por el Patio de los Leones de la Alhambra de Granada.
Los emojis andaluces que proponen los usuarios
La encuesta ha provocado la reacción de muchos usuarios, que han comenzado a proponer otros símbolos muy ligados a la cultura andaluza. Entre las ideas planteadas aparecen una torrija, una peineta, un nazareno o el toro de Osborne, además de otros elementos reconocibles del imaginario popular andaluz.
La propuesta también se ha sumado a una tendencia que ya había recogido Andalucía Directo, que recreó en forma de emoji distintos guiños populares. Entre ellos, el meme de la señora que se quedó dormida en el programa de Juan y Medio, uno inspirado en el propio presentador, una gorra simple sustituida por una de Caja Rural verde o un emoji de bandolero.
La iniciativa ha abierto así un debate en clave desenfadada sobre qué símbolos representan mejor a Andalucía y cuáles deberían tener hueco en el lenguaje visual que usamos cada día en el móvil.
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