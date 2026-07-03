La Fundación ”la Caixa” impulsa campamentos y actividades de verano para cerca de 5.200 menores vulnerables en Andalucía
En verano, la desigualdad infantil se hace más patente y crecen las dificultades para muchas familias. En este contexto, CaixaProinfancia promueve campamentos, colonias urbanas y actividades de ocio educativo para niños y adolescentes.
El verano no es igual para todos. Mientras muchas familias disfrutan de las vacaciones, otras afrontan esta etapa con mayores dificultades económicas y de conciliación. En España, donde uno de cada tres niños crece en situación de pobreza o riesgo de exclusión, y eso significa que durante los meses estivales pierden el acceso a espacios seguros, actividades educativas y oportunidades de ocio y descanso.
Para responder a esta realidad, la Fundación ”la Caixa” refuerza su programa CaixaProinfancia, que este verano ofrecerá actividades educativas y de ocio a más de 30.000 niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. De ellos, está previsto que cerca de 5.200 sean menores de Andalucía. La iniciativa forma parte del compromiso social de la entidad, que destinará más de 700 millones de euros en 2026 a programas de transformación social. Tal y como explica Marc Simón, subdirector general la Fundación ”la Caixa”, «las actividades de verano de CaixaProinfancia son mucho más que una propuesta de ocio: favorecen el desarrollo personal y social de niños, niñas y adolescentes con pocos recursos, ayudan a sus familias a conciliar y garantizan que la infancia pueda ejercer su derecho al ocio, al descanso y a disfrutar del verano en igualdad de oportunidades».
La oferta de actividades de verano de CaixaProinfancia combina propuestas lúdicas, culturales, artísticas y deportivas con acompañamiento socioeducativo. A través del juego, la convivencia y la participación en grupo, los niños, niñas y adolescentes desarrollan competencias personales y sociales como la autoestima, la autonomía, la empatía o la capacidad de relacionarse con los demás, al tiempo que disfrutan de un verano enriquecedor y en igualdad de oportunidades.
Además, este año, el programa incorpora la actividad ¡Campamentos a Escena!, una propuesta formada por cinco dinámicas teatrales que culminan con la creación colectiva de una sencilla obra de teatro. A través de esta actividad se trabajan valores y competencias clave como la creatividad, la expresión emocional, la confianza, la cooperación y la cohesión social.
Apoyo integral y sostenido a las familias
CaixaProinfancia es un programa de la Fundación ”la Caixa” dirigido a hogares vulnerables con hijos e hijas de entre 0 y 18 años. Su objetivo es romper la transmisión intergeneracional de la pobreza mediante un modelo de intervención integral que combina refuerzo educativo, ocio y tiempo libre, atención psicosocial, apoyo familiar y ayudas para cubrir necesidades básicas.
En el último año, el programa ha acompañado a más de 67.000 niños, niñas y adolescentes en toda España a través de una red de más de 475 entidades sociales que adaptan la intervención a la realidad y las necesidades de cada territorio. El programa está presente en todas las comunidades autónomas y en las dos ciudades autónomas.
Además, como organismo intermedio privado del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), la Fundación ”la Caixa” cofinancia y gestiona la convocatoria Más Infancia para luchar contra la pobreza infantil, que también ofrece actividades de ocio educativo durante los meses de verano a 2.000 niños, niñas y adolescentes a través de 171 entidades sociales seleccionadas en la convocatoria.
La fuerza de las oportunidades
En España, uno de cada tres niños y niñas crece en contextos marcados por la pobreza y la falta de oportunidades. Las dificultades económicas, la precariedad o las barreras de acceso a recursos educativos y sociales siguen condicionando el presente y el futuro de miles de familias.
Para contribuir a romper este círculo de desigualdad, la Fundación ”la Caixa” impulsa programas de acompañamiento socioeducativo para niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad, como CaixaProinfancia, Incorpora Joven, las Becas de Grado, EduCaixa, las Convocatorias de Proyectos Sociales o las convocatorias Más Infancia y Más Empleo Joven.
Cada año, más de 140.000 niños, niñas y jóvenes reciben apoyo a través de estos programas, desarrollados junto con una amplia red de entidades sociales. En 2026, la Fundación ”la Caixa” destinará más de 700 millones de euros a transformación social para actuar allí donde las necesidades son más urgentes.
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