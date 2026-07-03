Sorteos
Resultados de la Primitiva del jueves 3 de julio de 2026
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este jueves 3 de julio de 2026, ha estado formada por los números 5, 12, 14, 33, 35y 40. El número complementario es el 7 y el reintegro, el 2. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo sábado.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 2388255, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- La 'Mejor Fritura Malagueña' se hace en este restaurante de barrio de la capital: 'La sencillez es una de sus virtudes
- El pueblo costero de Málaga que se ha convertido en el paraíso de los descuentos con su mercadillo: tiene 150 puestos de decoración, ropa y artesanía
- Los trabajadores del Civil y el Materno, indignados con los precios del nuevo parking: 'Esto no es un parque temático, es un hospital
- La Feria de Rincón de la Victoria 2026 ya tiene fechas: conciertos, pregón, atracciones y Día del Caballo
- El desguace del Willow, el antiguo barco de la Marina estadounidense hundido en Benalmádena en 2019, se complica: licitan un nuevo contrato por 313.000 euros
- La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer en Rincón de la Victoria
- La Cheesequería inaugura nuevo local en Huelin y lo celebrará regalando 1.000 tartas de queso gratis
- El refugio de Toñi Moreno en Málaga: una casa de colores neutros con una gran terraza y un minipiano para su hija Lola