INCENDIO EN MADRID
Una gran humareda en la Universidad Complutense de Madrid dispara las alertas en redes: "Arde la facultad de Derecho"
La Universidad Complutense de Madrid es escenario de una gran humareda que ha generado preocupación entre los usuarios de redes sociales, sin confirmación oficial de daños
Paula Correa
Una gran humareda en el entorno de la Universidad Complutense de Madrid ha generado este jueves numerosas alertas en redes sociales, donde varios usuarios han difundido imágenes y mensajes en los que aseguran que "arde la facultad de Derecho". Por el momento, sin embargo, falta confirmación oficial sobre el origen del fuego, el edificio afectado y la existencia de posibles daños personales o materiales.
La información está pendiente de ampliación a la espera de que los servicios de emergencia o fuentes oficiales concreten qué ha ocurrido en la zona universitaria. Las primeras publicaciones apuntan a una columna de humo visible desde distintos puntos del campus, aunque todavía no se ha precisado si el incendio afecta directamente a instalaciones universitarias o a algún punto próximo.
El suceso se produce en un contexto de varios incendios registrados en las últimas horas en la Comunidad de Madrid. Este domingo, un total de ocho dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid trabajaron en la extinción de un incendio declarado en el exterior de una nave de reciclaje situada en la calle Cañada de los Pajarillos, en Loeches.
Además, un incendio declarado el viernes pasado en una nave de la calle Severo Ochoa, en Leganés, movilizó a los servicios de emergencia de la Comunidad de Madrid. El fuego afectó a un almacén y tienda de un bazar y desplegó a 15 dotaciones de bomberos.
Fuente: El Periódico de España
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