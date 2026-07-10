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En directo | Última hora del incendio en Los Gallardos (Almería), que deja doce muertos
Juanma Moreno ha informado de que "ahora mismo hay al menos otras 23 personas que no están localizadas"
O. González / P. Constantino / J. Quintana
El incendio forestal declarado este jueves en la localidad almeriense de Los Gallardos (Almería) deja doce muertos y 23 personas sin localizar, según la última actualización difundida por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, desde el puesto de mando.
Siga aquí la evolución del fuego en directo.
Fuente: El Periódico
Sin rastro de nuevas víctimas en las batidas de la Guardia Civil
La Guardia Civil no ha localizado por el momento ninguna nueva víctima durante las batidas que está realizando por el interior de las viviendas situadas en las zonas ya extinguidas del incendio forestal de Los Gallardos (Almería).
Según ha informado la Comandancia, en paralelo a estas inspecciones, la evolución de la emergencia ha obligado a desalojar de manera preventiva a unas 50 personas ubicadas en la zona del Marchal, en el término municipal de Lubrín (Almería).
El incendio de Los Gallardos, en Almería, es ya el tercer incendio forestal con más víctimas mortales de la historia de España
12 personas fallecidas. Ese es el último dato de víctimas mortales que han anunciado las autoridades en el incendio de Los Gallardos, donde se han rescatado también a ocho heridos, cuatro de ellos graves. Por el momento, los servicios de emergencia buscan a otras 23 personas no localizadas en los distintos núcleos poblacionales del término municipal de Bédar. El fuego ha arrasado ya con más de 3.000 hectáreas.
Antonio Sanz explica por qué no se activó el sistema ES-ALERT
El consejero de Emergencias andaluz, Antonio Sanz, ha explicado en una entrevista que el gobierno autonómico no activó el sistema ES-ALERT para advertir a los vecinos debido a la confusión que este podría haber generado, tratándose de una población tan pequeña.
Los ingenieros de montes piden más inversión para prevenir grandes incendios forestales
Tras el incendio iniciado este jueves en Los Gallardos (Almería) que deja hasta el momento 12 personas fallecidas y 23 desaparecidas, expertos reclaman multiplicar la inversión en prevención mediante la gestión sostenible de los montes, una estrategia que consideran insuficientemente financiada y que además contribuiría a combatir el abandono rural.
"En medidas de prevención y aprovechamiento sostenible, la inversión global es realmente insuficiente. Se habla de unos 400 millones de euros, pero seguramente harían falta diez o quince veces más al año", afirma el decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, Eduardo Tolosana, en una entrevista con EFE.
Incendio de Almería: el 'factor burbuja' de la comunidad británica residente en la zona se convirtió en una trampa mortal
El perfil demográfico de los municipios afectados por el incendio de Almería, el más grave por número de víctimas mortales de los últimos 20 años en España –al mediodía de este viernes, se llevaban contabilizados 12 fallecidos y se seguía buscando a otras 23 personas– podría haber influido en el fatal desenlace del siniestro.
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