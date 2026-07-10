Infoca vigila por tierra y aire el fuego de Benahavís, que se encuentra sin llamas y sin frentes activos: los vecinos empiezan a volver a casa

Según Plan Infoca, el Servicio de Extinción de Incendios Forestales trabaja ya con medios por tierra y aire contra el fuego urbano forestal declarado en la tarde de este pasado jueves en la localidad malagueña de Benahavís, que se encuentra sin llamas y sin frentes activos. En el lugar están desplazados en este momento 122 efectivos por tierra, un total de 12 autobombas y un helicóptero ligero.

Así, según ha informado esta misma fuente en un mensaje en su cuenta en X, los efectivos están asegurando las zonas y enfriando los puntos calientes del incendio, en el que hay desalojados de manera preventiva y mantiene la situación operativa 1 de emergencia.

Un millar de desalojos preventivos

Cabe recordar que un millar de personas han sido desalojadas de forma preventiva a causa del incendio y que la autopista AP-7, que permanecía cortada entre los kilómetros 1.054 y 1.070 en sentido Cádiz por la proximidad del fuego, quedó ya reabierta al tráfico. No obstante y según han relatado fuentes del operativo a EFE, unos 600 vecinos de la urbanización Los Flamingos, donde se localizaban la mayoría de las personas que fueron alejadas de forma preventiva de sus viviendas, ya pueden regresar a sus casas.

Todavía se espera la decisión del Puesto de Mando Avanzado (PMA) desplegado por el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) sobre los demás residentes, pertenecientes a la urbanización Parque Botánico de esta localidad.

Según informa el 112, los desalojados por el incendio son vecinos de la Urbanización Parque Botánico y de la urbanización Montemayor, junto con los de la primera línea de la urbanización Los Flamingos, que son los que ya han sido autorizados para regresar.

El polideportivo de la localidad se ha habilitado para atender a los desalojados que lo necesiten y Cruz Roja ha dispuesto medio centenar de camas, aunque hasta el momento, solo una decena de vecinos han hecho uso de esta alternativa, ya que la mayoría se han realojado en casa de familiares, amigos y en establecimientos hoteleros de la zona.

Despliegue de madrugada

En las tareas de extinción, el Plan Infoca ha mantenido desplegados durante la noche 129 efectivos por tierra y diez autobombas. Asimismo, en el lugar también trabajan efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga. La delegada del Gobierno de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, ha seguido la evolución de la emergencia desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) desplegado por el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) en el Llano de La Ermita.

Cronología del incendio

EMA 112 ha gestionado casi 300 llamadas a causa de este incendio, las primeras de ellas sobre las 16,30 horas de este pasado jueves informaban de un incendio que había comenzado en la cuneta de la AP-7, a la altura del kilómetro 1068, y se había extendido a una zona de arboleda, por la zona de la urbanización Montemayor.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, como director del Plan de Emergencias por incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) elevó, a las 17,30 horas, a fase de emergencia, situación operativa 1, el plan ante la evolución del incendio forestal declarado y localizado inicialmente en Estepona (Málaga) que finalmente se ha ubicado en Benahavís.

La fase de emergencia, situación operativa 1, se refiere a aquellos incendios en los que, pudiendo ser controlados con los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía se activa por las dimensiones y recursos necesarios para atender la extinción o porque hubiera que tomar medidas de protección a la población.

Desde la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) se pide extremar la precaución y seguir las indicaciones de los operativos de emergencia, y especialmente no acercarse a la zona del incendio para evitar riesgos innecesarios.