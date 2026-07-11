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En directo | Última hora del incendio en Los Gallardos (Almería), que deja doce muertos

Juanma Moreno ha informado de que "ahora mismo hay al menos otras 23 personas que no están localizadas"

Vídeo | Las claves del incendio de Los Gallardos y cómo evitar otra tragedia

Vídeo | Las claves del incendio de Los Gallardos y cómo evitar otra tragedia

Europa Press

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O. González / P. Constantino

El incendio forestal declarado este jueves en la localidad almeriense de Los Gallardos (Almería) deja doce muertos y 23 personas sin localizar, según la última actualización difundida por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, desde el puesto de mando.

Siga aquí la evolución del fuego en directo.

Fuente: El Periódico

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