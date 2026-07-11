INCENDIO EN LOS GALLARDOS
El rescate de la Guardia Civil que salvó la vida dos turistas británicos semiinconscientes: "Era inverosímil que pudiera quedar vida"
La pareja realizaba senderismo y se encuentra en la UCI en estado grave, tras sufrir quemaduras en el 40% de su cuerpo
Redacción
En mitad de la tragedia por el incendio forestal de Los Gallardos (Almería), que se ha cobrado la vida de al menos 12 personas, también hay margen para la esperanza, después de que la Guardia Civil encontrara a dos turistas británicos en estado de semi inconsciencia y con quemaduras graves en el 40% del cuerpo. El rescate, en una zona de díficil acceso, salvó la vida a la pareja, que hacía senderismo y que permanece en la UCI en estado grave.
El feliz desenlace lo han ofrecido los propios agentes de la Guardia Civil que hicieron en hallazgo y salvaron la vida a los dos turistas. En declaraciones a el Canal 24 horas de RTVE, uno de ellos relataba las labores de búsqueda que comenzaron el jueves por la noche, cuando la situación comenzó a agravarse.
"Por la experiencia que se va acumulando, hay algo que te dice 'vuelve a mirar, inténtalo otra vez'", relató el sargento Pedro Barre, uno de los tres agentes implicados en esa batida, que cuando comenzaba a hacerse de noche intentaban encontrar a personas con vida en medio de los incendios mediante gritos y silbatos. "Encontramos un sonido muy de fondo, muy a lo lejos", continuó su relato, admitiendo que "llegamos a pensar que era el eco".
Finalmente llegaron al origen del sonido y, bajando a un barranco, en una ladera, encontraron a dos turistas, un hombre y una mujer de origen británico, que realizaban senderismo cuando les sorprendió la intensidad del incendio.
"El hecho de alzar la voz en el estado en el que estaban fue un esfuerzo titánico", advirtió Rafael Zea, otro de los efectivos de la Guardia Civil que los encontró, en declaraciones a RTVE, donde expresó su sorpresa por el hallazgo: "Para nosotros era inverosímil que pudiera quedar vida o personas vivas", detallaba Manuel Moyano, el tercero de los agentes implicados.
El estado de los turistas era límite, se encontraban en un estado semiinconsciente y "con quemaduras de gravedad en el 40% de su cuerpo". A partir de ahí, se activó un dispositivo de rescate por parte de Bomberos y servicios de emergencia y tras más de dos horas de trabajos pudieron ser trasladados al hospital, donde permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en estado grave, pero sin que peligre su vida. "Esa cara de sorpresa y de emoción no se nos va a olvidar", resumía Batida.
Fuente: El Periódico
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