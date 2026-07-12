Tragedia Almería
Bélgica apunta a tres posibles víctimas belgas entre los fallecidos en el incendio de Los Gallardos (Almería)
Las autoridades belgas no han logrado contactar con tres ciudadanos desaparecidos, aunque la identificación oficial depende aún de las pruebas forenses realizadas en España
Europa Press
El Gobierno de Bélgica apunta a tres posibles víctimas de nacionalidad belga entre los fallecidos en el incendio de Los Gallardos (Almería) tras no lograr contactar con ellas, si bien ha recordado que aún no hay confirmación oficial por parte de las autoridades españolas y que ésta podría tardar unos días.
Según ha informado un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgica a Europa Press, durante este fin de semana no se ha logrado establecer contacto alguno con sus ciudadanos desaparecidos, por lo que "hay motivos para pensar que hay tres víctimas belgas".
Asimismo, ha recordado que la confirmación oficial por parte de las autoridades españolas podría tardar unos días. "El examen de los cadáveres, necesario para obtener una confirmación irrefutable, podría tardar aún unos días más", ha agregado.
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación está en contacto tanto con Bélgica como con Reino Unido para compartir información sobre las personas de estos países afectadas en el incendio producido en Los Gallardos (Almería), que ha dejado una docena de muertos.
Por el momento, tan solo constan ocho denuncias formalizadas ante la Guardia Civil por desaparecidos en el marco de este siniestro que se ha cobrado las vidas de 12 personas pendientes aún de identificación una vez obtenido el perfil genético de cada una de ellas, que será comparado con el de posibles familiares.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha recordado este domingo por la mañana que se tratan de procedimientos "lentos". "La Guardia Civil está haciendo un gran trabajo con el tema de ADN", ha reconocido ante los trabajos que se han efectuado desde el departamento de Biología del servicio de Criminalística en Madrid, donde fueron remitidas las muestras obtenidas en el Instituto de Medicina Legal (IML) en Almería.
- Echeverría del Palo, el núcleo comercial del Distrito Este de Málaga: 'no somos competencia entre nosotros, somos compañeros
- La pedanía de Málaga que celebra este fin de semana su feria con música en directo, degustaciones y carrera de cintas en moto: horario, ubicación y toda la programación
- Así es la enorme mansión que Erling Haaland tiene en una de las urbanizaciones más exclusivas de Marbella: 2.000 metros cuadrados con gimnasio, piscina y las mejores vistas de la costa
- Misteriosas rayas milenarias en los Jardines de Picasso, en Málaga
- Un hombre le corta la cara a otro en Málaga tras impedirle robar de un tirón la cadena a una mujer
- El inicio en Primera División del Málaga CF se retrasa por la clasificación de España para semifinales del Mundial
- La Junta inicia las obras de ampliación de la autovía del Guadalhorce entre Casapalma y Cerralba
- Más de 2 millones y 9 meses de plazo: comienzan las obras para trasladar parte del Centro de Transfusión al Hospital Materno de Málaga