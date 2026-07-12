Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Primeras horas incendioTermina la intervención del IbisRiesgo de incendio en MálagaFichajes en el baloncestoAbonados del Málaga CFMisterio en los Jardines de PicassoFallece un hombre en accidenteSe despeña un coche
instagramlinkedin

Opinión | Casa Mágica en Vacaciones

Karenn Wallace

Karenn Wallace

Málaga
Añádenos en Google

Cómo criar niños más autónomos: el ejemplo vale más que mil palabras

La autonomía no se enseña con discursos; se construye compartiendo experiencias. Y proponemos un recurso descargable con un Calendario de Aventuras para fortalecer hábitos, autonomía y autoconcepto positivo

Si quieres que tus hijos lean, que ellos te vean leyendo

Si quieres que tus hijos lean, que ellos te vean leyendo / Mikhail Nilov/Pexels

Cada verano nos planteamos un montón de objetivos para nuestros hijos. Que lean más, que colaboren en casa, que dejen un rato las pantallas, que sean más responsables o que aprendan a organizarse mejor. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar en algo muy sencillo: la autonomía no aparece porque un niño cumpla años. Se construye a base de pequeñas experiencias vividas junto a quienes le rodean.

Hace más de un siglo, Maria Montessori ya defendía una idea que hoy sigue absolutamente vigente: los niños aprenden participando en la vida real. No basta con explicarles cómo se hace algo; necesitan hacerlo. Preparar una merienda, organizar un picnic, doblar una toalla, decidir el menú del sábado o planificar una pequeña actividad familiar son oportunidades mucho más valiosas de lo que parecen. No porque la tarea sea extraordinaria, sino porque les permite descubrir que son capaces.

Una curiosa contradicción

Y ahí solemos caer los adultos en una contradicción bastante curiosa. Queremos hijos autónomos, pero muchas veces no les dejamos practicar la autonomía. Hacemos las cosas nosotros porque tardamos menos, recogemos antes de que puedan intentarlo o resolvemos cualquier dificultad a la primera. Sin mala intención, claro. Pero educar no consiste únicamente en explicar cómo se hace algo; consiste en crear situaciones donde puedan intentarlo, equivocarse y volver a empezar sabiendo que estamos a su lado.

La psicología lleva décadas explicando por qué esto funciona. La Teoría de la Autodeterminación, desarrollada por Edward Deci y Richard Ryan, sostiene que las personas desarrollamos una motivación más fuerte cuando sentimos que somos capaces de hacer cosas por nosotros mismos, que progresamos y que formamos parte de un grupo. Dicho en cristiano: cada pequeño logro alimenta un autoconcepto más positivo y aumenta las ganas de afrontar el siguiente reto.

Lo importante, el ejemplo

Por eso el ejemplo pesa mucho más que cualquier discurso. Podemos repetir cien veces que leer es importante, pero el mensaje cambia por completo cuando un niño nos ve sentarnos cada noche con un libro entre las manos. Y aquí conviene hacer un pequeño esfuerzo: si queremos transmitir el placer de la lectura, mejor un libro de papel. Aunque estemos leyendo una novela en el móvil, para muchos niños la pantalla sigue significando vídeos, juegos o redes sociales. El libro físico sigue siendo un símbolo muy poderoso de ese hábito que queremos contagiar.

Lo mismo ocurre con cualquier otra actividad compartida. Un día puede ser preparar una merienda; otro, salir a caminar sin prisas; otro, cuidar una planta o jugar una partida de cartas. Quizá una tarde baste con ordenar un cajón juntos, escribir una postal para un familiar o reservar veinte minutos para que cada uno lea su propio libro. Son gestos pequeños que, sin hacer ruido, enseñan mucho más de lo que aparentan.. No por la actividad en sí, sino porque los niños descubren que formar parte de una familia también significa compartir tiempo, responsabilidades y experiencias.

El recurso descargable que acompaña este artículo propone precisamente un Calendario de Aventuras. La idea es reservar alrededor de treinta minutos al día para decidir, junto a los niños, una pequeña actividad que realizar en familia. No pretende llenar la agenda del verano ni convertir cada tarde en un acontecimiento extraordinario. Al contrario. Busca demostrar que muchas veces los aprendizajes más importantes nacen de esos momentos cotidianos que, vistos desde fuera, parecen no tener nada de especial.

Noticias relacionadas y más

Porque la autonomía no se enseña con un discurso. Se practica con cosas del día a día. Y pocas cosas ayudan tanto a construir un autoconcepto positivo como descubrir, una y otra vez, que somos capaces de hacer cosas... especialmente cuando quienes más queremos están a nuestro lado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents