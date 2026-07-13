Sorteos
Resultados de la Primitiva del lunes 13 de julio de 2026
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este lunes 13 de julio de 2026, ha estado formada por los números 6, 35, 39, 45, 46 y 47. El número complementario es el 18 y el reintegro, el 6. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo sábado.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 6240449, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- La cala de Andalucía con una piscina natural entre aguas cristalinas y atardeceres únicos
- Antonio Sanz no duerme, Miguel Tellado da vergüenza y Josele Aguilar tiene frita a la perdiz
- Arte de Cozina de Charo Carmona: la mejor casa de comidas de España está en Antequera
- El 53% de los malagueños vive en barrios donde la renta media no da ya para pedir una hipoteca tras la escalada de la vivienda
- Leandro Martínez, jefe de Dermatología del Hospital Regional de Málaga: “Tenemos una verdadera epidemia de cáncer de piel”
- Málaga abre esta noche el plazo para optar a 377 viviendas protegidas en alquiler en el sector Universidad: fechas de la convocatoria, precios del alquiler y requisitos
- ¿Cuánto va a cobrar Mario Saint Supéry en Valencia? Mareante baile de cifras
- Echeverría del Palo, el núcleo comercial del Distrito Este de Málaga: 'no somos competencia entre nosotros, somos compañeros