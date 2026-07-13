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Resultados de la Primitiva del lunes 13 de julio de 2026

Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker

¿Cómo se juega a la Primitiva?

¿Cómo se juega a la Primitiva?

PI STUDIO

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Redacción

La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este lunes 13 de julio de 2026, ha estado formada por los números 6, 35, 39, 45, 46 y 47. El número complementario es el 18 y el reintegro, el 6. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo sábado.

En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 6240449, premiado con 1 millón de euros.

¿Cómo jugar a la Primitiva?

Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

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Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.

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