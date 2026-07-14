Detenido el presunto autor del atropello mortal de una menor noruega en la A-7, en Mijas

La Guardia Civil ha detenido a un conductor de nacionalidad española como presunto autor del atropello mortal de Nikoline, una chica noruega de 17 años en la A-7 a su paso por Mijas (Málaga) en la madrugada del 6 de julio y que huyó tras el accidente.

Los investigadores, inicialmente, apuntaron a que la víctima pudo ser arrollada por un camión, aunque -según han avanzado los pesquisas- los agentes han comprobado que otro vehículo, una furgoneta de la marca Ford, presenta daños compatibles con el impacto de aquella noche, según han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación.

Los agentes han detenido en la provincia de Málaga al presunto autor del atropello, un hombre de nacionalidad española, de mediana edad, entre 40 y 50 años.

Tras el accidente, los agentes realizaron una reconstrucción de los hechos y localizaron restos de cristales sobre el asfalto, por lo que se intentó identificar al vehículo implicado así como a la persona que conducía tras el visionado de diversas grabaciones.

La Guardia Civil ha precisado que tienen previsto este martes realizar una inspección ocular de la furgoneta.

Los agentes también tomarán declaración al arrestado en las próximas horas y se le pondrá a disposición judicial si procede, han añadido las fuentes, que han precisado que el partido judicial competente es Fuengirola.

Investigación abierta

El arresto del conductor se ha producido para evitar que pudiera darse a la fuga pero han indicado que la investigación continúa abierta.

El siniestro tuvo lugar el 6 de julio a las 5:20 horas en el kilómetro 1027 de la A-7 en sentido Marbella, momento en que varios testigos llamaron al 112 para informar de que una mujer había sido atropellada.

De inmediato se avisó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, que se ha hecho cargo de las investigaciones, y a Mantenimiento de Carreteras.

Los sanitarios confirmaron la muerte de la víctima, de la que no trascendieron mas datos en ese momento.

Denuncia por desaparición

La chica noruega, de 17 años, había ido a ver el partido de fútbol de la selección de Noruega, celebrado el pasado 5 de julio y que finalizó con la victoria ante Brasil, y salió a celebrar el resultado con unos amigos.

Antes de conocerse el atropello, la madre de la menor había pedido ayuda para localizarla debido a que no había conseguido contactar con ella en las últimas horas y había interpuesto una denuncia ante la Policía.

Horas mas tarde la familia confirmó que la víctima era la chica noruega de 17 años, de la que no se tenía rastro desde la madrugada entre las 3:00 y las 4:00 horas del 6 de julio, cuando fue vista por última vez con sus amigos en una discoteca ubicada en Marbella.